人民日報：中國將在APEC、G20推動全球治理體系改革

美國大選後，APEC與G20峰會將自本周起相繼登場，大陸國家主席習近平確定出席這兩場峰會。中共黨報人民日報指出，面對共同的挑戰、共同的需求、共同的責任，中國將攜手各方在這兩場重要國際會議推動全球治理體系改革，為應對時代挑戰匯聚共識和力量。

大陸外交部發言人華春瑩已於8日宣布，習近平將於11月13日至17日赴祕魯利馬，出席APEC第31次領導人非正式會議，並對祕魯進行國是訪問；17日至21日赴里約熱內盧，出席二十國集團（G20）領導人第19次峰會，並對巴西進行國是訪問。

人民日報10日在二版發表署名「環宇平」的評論文章《為應對時代挑戰匯聚共識和力量》指出，當今世界，安全失序、增長失速、發展失衡、治理失焦愈演愈烈，各方迫切需要拿出識變之智、應變之方、求變之勇。

文章稱，習近平應邀出席在APEC峰會、G20峰會，將闡述中國對推進亞太合作的政策主張，倡導堅持多邊主義、構建開放型世界經濟、支持可持續發展，將為維護亞太合作正確方向、推動全球治理體系改革貢獻中國智慧和方案。

人民日報指出，APEC第31次領導人非正式會議以「賦能、包容、增長」為主題，G20領導人第19次峰會以「構建公正的世界和可持續的星球」為主題，折射時代現實，反映共同呼聲。

文章稱，百年變局加速演進，世界經濟遭遇多種風險挑戰。是維護多邊主義，還是走單邊主義的歧路？是堅持開放合作，還是放任保護主義抬頭？關鍵抉擇擺在面前，APEC和G20需要順應時代潮流，共同推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

人民日報指出，促進地區和全球開放合作，保持地區和世界經濟增長活力，是APEC和G20各成員利益所繫，也是國際社會的普遍期待。各方應攜手促進貿易投資自由化便利化，打造公正、公平、非歧視的貿易投資環境，反對各種形式的保護主義，讓合作的橋梁越來越多、「小院高牆」的貿易壁壘越來越少。

文章強調，面對共同的挑戰、共同的需求、共同的責任，中國將以APEC第31次領導人非正式會議、G20領導人第19次峰會舉行為契機，攜手各方推動全球治理體系改革，為應對時代挑戰匯聚共識和力量，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。