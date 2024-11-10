陸500噸級無人作戰艇「虎鯨」亮相 可獨立執行警戒巡邏

俗稱「珠海航展」的中國國際航空航天博覽會即將於12日登場，共軍多款新式裝備近日也紛紛亮相。被譽為「遠洋艦隊前衛」的中共自製大型無人艦「虎鯨」，也於8日下午抵達航展第二展區，首度向世人揭開其神秘面紗。「虎鯨」科幻感十足的外型，一現身就受到軍事迷的高度關注。

央視新聞指出，「虎鯨」無人艇作戰性能全面，隱身能力突出。

珠海傳媒集團旗下新媒體《觀海融媒》指出，「虎鯨」全稱JARI-USV-A「虎鯨」，由中國船舶集團研發，是一艘具備遠海長時工作的500百噸級無人作戰艇。

《觀海融媒》形容虎鯨的外觀：「切尖三角式的展弦、內傾艏的船身設計……遠遠望去，靜『臥』於水道之上的『虎鯨』，外形堪比一台戰鬥機，殺氣內斂、威武異常。」

據稱，「虎鯨」大型無人作戰艇的強大戰力，主要體現在其攜帶的武器裝備上。「虎鯨」配置了通用垂直發射裝置、火箭彈載荷、艦艦彈載荷、艦空導彈載荷、遙控武器站載荷、無人機載荷、拖曳雙納載荷、海上搜救載荷等。