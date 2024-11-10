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印尼總統訪陸 強化戰略合作

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂迎接來華國事訪問的印尼新任總統普拉伯沃（左）。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）昨天在北京人民大會堂迎接來華國事訪問的印尼新任總統普拉伯沃（左）。（新華社）

大陸國家主席習近平昨天在北京與印尼新任總統普拉伯沃舉行會談，習近平說，中方願與印尼進行更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和保護主義；據中方發布，普拉伯沃表示堅定奉行一中政策，希望和大陸成為更緊密的全面戰略夥伴。

習近平近日外事日程密集，繼義大利總統馬塔雷拉後，習近平昨與今年第二次訪華的普拉伯沃會談，上一次普拉伯沃是於三月底，以準總統身分訪華。

據央視新聞，習近平表示，普拉伯沃此訪體現發展中印尼關係的高度重視，也展現了兩國關係的高水準和戰略性，中方願與印尼新政府一道，建構具有區域和全球影響力的命運共同體。

習近平說，兩國要進一步完善戰略合作布局，打造政治、經濟、人文、海上、安全「五大支柱」合作，堅持高品質共建「一帶一路」，持續運作好雅萬高鐵，推動「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」合作，加強數位經濟、先進製造業、循環經濟等領域合作，展開海上共同開發合作。

他說，大陸也願與印尼共同打造更多惠民工程，加強減貧、醫藥、糧食種植、漁業等領域交流合作，為印尼科研人才培育及職業教育發展提供支持，推出更多便利化措施，擴大人員往來。

習近平還強調，要共同引領全球南方國家團結自強，願與印尼進行更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和保護主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同維護地區和平穩定。

據中方發布，普拉伯沃表示，印尼希望進一步強化和中國全方位戰略協作，成為更緊密的全面戰略夥伴，建構具有區域和全球影響力的命運共同體。普拉伯沃還說，「印尼完全支持中國政府在台灣問題上的立場，堅定地奉行一個中國政策，堅定支持中國政府為捍衛領土完整、實現國家統一所做努力」。印尼不會加入任何針對第三方的軍事同盟或「小圈子」。

印尼 習近平

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