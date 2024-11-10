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習近平將訪秘魯 簽新自貿協定

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

秘魯外交部長斯基亞萊爾說，秘魯將在本周中國國家主席習近平到訪期間，與中國簽訂更新版自由貿易協定。此舉將至少提升兩國之間的貿易額達百分之五十。

習近平將於本月十三日抵達秘魯利馬，對秘魯國事訪問並出席秘魯APEC峰會。秘魯外長斯基亞萊爾八日接受路透訪問時說，習近平將率領四百名商界人士赴秘魯訪問，這些商界代表對投資秘魯基礎設施和科技項目感興趣。

秘魯和中國在二○○九年簽署自貿協定，這次簽訂的更新版協定將涵蓋另外卅項協議，旨在增進秘魯和中國的合作關係。斯基亞萊爾說：「中國是我們的主要貿易伙伴，專家稱（簽訂更新版自貿協定）將至少提升秘中兩國之間的貿易額達百分之五十」。

秘魯商務部數據顯示，秘中去年的雙邊貿易額達到近三百六十億美元。

報導稱，中國在秘魯擁有大型採礦和基礎設施項目，包括中遠海運港口的錢凱大型港口。斯基亞萊爾表示，「港口將把秘魯的貿易推向另一個水平」。秘魯總統迪娜．博魯阿爾特和中國國家主席習近平將於十一月十四日在利馬政府宮以「虛擬」的方式為該港口揭幕。

斯基亞萊爾補充說，秘魯的採礦項目組合總計五百四十億美元，而尚未開發的基礎設施項目總計一五七○億美元。他指出「中國對這些項目特別感興趣」。

秘魯 習近平

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