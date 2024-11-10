中共海軍 首次實裝參加珠海航展

作為大陸展示航太軍事實力的盛會，第十五屆珠海航展將於十二日登場，共軍新型隱形戰機殲-35A、「紅旗-19」地對空飛彈系統等均首次亮相，為此，相關軍武近日密集進行場地適應性訓練，大秀「肌肉」。本屆也是解放軍海軍首次實裝參加，官方稱，這是為了向世界展示人民海軍裝備建設發展成就及海上立體作戰能力，也是為了增進與國際同行的了解與合作。

珠海航展全稱為中國國際航空航太博覽會。本月初，解放軍空軍裝備部上校牛文博在記者會上透露，空軍中型隱形多用途戰鬥機「殲-35A」，將有機會在航展期間亮相。

綜合陸媒報導，殲-35A應是空軍型，殲-35可能將分為空軍型、海軍艦載型和出口型，其中，未來擬作為航母艦載機的殲-35B，具備垂直起降能力，配合大陸第三艘航空母艦福建艦同步發展。

當時，央視軍事報導引述大陸軍事專家李莉表示，這意味著大陸成為繼美國後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家。

另據新華社，中共海軍裝備部門近日進一步指出，這是海軍將首次實裝參加珠海航展，多款現役裝備會在航展以靜態或動態方式首次公開亮相，包括「殲-15D」艦載電子戰飛機、殲-15T艦載戰鬥機等，海軍陸戰隊亦會出動直-20J艦載直升機、直-8C運輸直升機，進行空中突擊作戰演示。昨天，殲-15D戰機首次公開亮相，進行空中首次適應性訓練。

首次亮相珠海航展的，還包括號稱陸版「薩德」的「紅旗-19」地對空飛彈系統，港媒分析此舉意在宣示在反彈道飛彈防禦領域的進展；另，央視新聞九日還報導，中國兵器工業集團旗下彩虹-7無人機也將首次亮相珠海航展，是一款基於先進的氣動、隱形和控制技術研製的高空亞音速無人機，還有相關系列無人機、空對地飛彈等產品也將集體亮相。

央視軍事報導，八日起共軍殲-35、殲-15D，殲-20、運-20、殲-16以及也是首次亮相的海軍直-20艦載型直升機等，陸續抵達廣東珠海，進行首次、第二次場地適應性訓練。