見印尼總統普拉伯沃 習近平：願進行更緊密多邊戰略協調

大陸國家主席習近平9日在北京人民大會堂，與來訪的印尼總統普拉伯沃會談。習近平說，中方願與印尼進行更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和保護主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同維護地區和平穩定。

據央視新聞，習近平對普拉伯沃表示，「你在今年三月當選總統後第一時間首訪中國，正式就職後又首先對中國進行國事訪問，體現了你對發展中印尼關係的高度重視，也展現了兩國關係的高水平和戰略性。」

習近平表示，中方願與印尼新政府一道，繼往開來，建構具有區域和全球影響力的命運共同體，續寫發展中大國聯合自強、團結協作、互利共贏的新篇章。

習近平強調，雙方要鞏固更高水準的戰略互信，密切高層交往和政府、立法機構、地方合作，加強治國理政經驗交流，堅定支持彼此探索符合本國國情的現代化道路，堅定支持彼此維護核心利益和重大關切。

習近平提到，要進一步完善戰略合作佈局，打造政治、經濟、人文、海上、安全「五大支柱」合作。堅持高品質共建「一帶一路」，持續運作好雅萬高鐵，推動「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」合作，加強數位經濟、先進製造業、循環經濟等領域合作，展開海上共同開發合作，不斷深化全方位互利合作，更好實現融通發展，推動各自現代化。

他說，中國也願與印尼共同打造更多惠民工程，加強減貧、醫藥、糧食種植、漁業等領域交流合作，為印尼科研人才培育及職業教育發展提供支持，推出更多便利化措施，擴大人員往來。

習近平強調，身為發展中國家、新興市場國家和全球南方主要成員，中國和印尼要共同弘揚以和平、合作、包容、融合為核心的亞洲價值觀，賦予和平共處五項原則和萬隆精神新的時代內涵，引領全球南方國家團結自強，推動全球治理朝向更公正合理的方向發展。

他說，中方願與印尼進行更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和保護主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，共同維護地區和平穩定。

據中方發布，普拉伯沃表示，印尼希望進一步強化和中國全方位戰略協作，成為更緊密的全面戰略夥伴，建構具有區域和全球影響力的命運共同體，願和中方繼續高品質共建「一帶一路」，完善「五大支柱」合作格局。

據中方發布，普拉伯沃還說，「印尼完全支持中國政府在台灣問題上的立場，堅定地奉行一個中國政策，堅定支持中國政府為捍衛領土完整、實現國家統一所做努力」。

普拉伯沃並指，涉疆事務完全是中國內政，印尼堅持不干涉內政原則，堅定支持中方為維護新疆發展穩定所做努力。感謝中方在巴勒斯坦問題上主持公道正義。印尼堅持獨立自主，堅持不結盟外交政策，不加入任何針對第三方的軍事同盟或「小圈子」。

據中方發布，兩國元首共同見證簽署關於共同開發、藍色經濟、水利、礦產等領域多項雙邊合作文件，發表「中華人民共和國和印尼共和國關於推動全面戰略夥伴關係和中印尼命運共同體建設的聯合聲明」。