義大利總統會見李強 願堅持推動雙向開放、深化各領域合作

在中歐持續就電動車關稅磋商下，義大利總統馬塔雷拉近日赴大陸訪問，繼昨日與大陸國家主席習近平會談後，今天會見了大陸國務院總理李強。據中方發布，李強說，中方歡迎更多義方企業來華投資興業，希望義方為赴義陸企營造公平、安全、非歧視的營商環境。

據大陸外交部，李強9日上午在北京人民大會堂會見馬塔雷拉。李強說，中方願和義方一道，以兩國建立全面戰略夥伴關係20週年為契機，持續弘揚傳統友誼，加強全方位互利合作，推動雙邊關係不斷邁向更高水準。

李強指出，中方願和義方堅持推動雙向開放，持續提升兩國貿易投資便利化水準，拓展中小企業等領域合作廣度深度，打造創新、綠色領域新的合作增長點，更好實現互利共贏，共同促進發展繁榮。

李強說，中方歡迎更多義方企業來華投資興業，希望義方為赴義大陸企業營造公平、安全、非歧視的營商環境。雙方要落實中義文化合作機制會議成果，深化文旅、傳媒、教育、地方等領域合作，更好促進民心相連。中方願和義方加強溝通協作，共同推動中歐關係健康穩定發展。

據中方發布，馬塔雷拉表示，義方高度重視發展對華友好關係，期待和中方共同努力，落實兩國領導人重要共識，深化貿易、投資、中小企業、綠色發展、應對氣候變遷等領域務實合作，加強文化、教育等領域交流互鑑，推動兩國全面戰略夥伴關係持續深入發展。

馬塔雷拉還說，義中都支持多邊主義，主張自由貿易和開放合作，反對保護主義，義方願和中方加強在多邊事務中的溝通協調，共同應對全球性挑戰。義方願為促進歐中關係穩定發展發揮積極作用。

昨日習近平與馬塔雷拉會談時，前者也曾就中歐關係強調，雙方應該堅持合作共贏，妥善管控分歧，讓中歐關係展現應有的成熟和穩定。