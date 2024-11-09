快訊

原多安排退將…傳將接欣欣百貨董座 高嘉瑜：我家原本也是開百貨行

地牛翻身！嘉義19:42發生規模4.4極淺層地震 最大震度4級

高雄左營近3千戶晚間大停電 民眾氣炸「搞什麼鬼？」台電搶修揭原因

義大利總統會見李強 願堅持推動雙向開放、深化各領域合作

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸總理李強對義大利總統馬塔雷拉說，希望義方為赴義大陸企業營造公平、安全、非歧視的營商環境。圖／美聯社
大陸總理李強對義大利總統馬塔雷拉說，希望義方為赴義大陸企業營造公平、安全、非歧視的營商環境。圖／美聯社

在中歐持續就電動車關稅磋商下，義大利總統馬塔雷拉近日赴大陸訪問，繼昨日與大陸國家主席習近平會談後，今天會見了大陸國務院總理李強。據中方發布，李強說，中方歡迎更多義方企業來華投資興業，希望義方為赴義陸企營造公平、安全、非歧視的營商環境。

據大陸外交部，李強9日上午在北京人民大會堂會見馬塔雷拉。李強說，中方願和義方一道，以兩國建立全面戰略夥伴關係20週年為契機，持續弘揚傳統友誼，加強全方位互利合作，推動雙邊關係不斷邁向更高水準。

李強指出，中方願和義方堅持推動雙向開放，持續提升兩國貿易投資便利化水準，拓展中小企業等領域合作廣度深度，打造創新、綠色領域新的合作增長點，更好實現互利共贏，共同促進發展繁榮。

李強說，中方歡迎更多義方企業來華投資興業，希望義方為赴義大陸企業營造公平、安全、非歧視的營商環境。雙方要落實中義文化合作機制會議成果，深化文旅、傳媒、教育、地方等領域合作，更好促進民心相連。中方願和義方加強溝通協作，共同推動中歐關係健康穩定發展。

據中方發布，馬塔雷拉表示，義方高度重視發展對華友好關係，期待和中方共同努力，落實兩國領導人重要共識，深化貿易、投資、中小企業、綠色發展、應對氣候變遷等領域務實合作，加強文化、教育等領域交流互鑑，推動兩國全面戰略夥伴關係持續深入發展。

馬塔雷拉還說，義中都支持多邊主義，主張自由貿易和開放合作，反對保護主義，義方願和中方加強在多邊事務中的溝通協調，共同應對全球性挑戰。義方願為促進歐中關係穩定發展發揮積極作用。

昨日習近平與馬塔雷拉會談時，前者也曾就中歐關係強調，雙方應該堅持合作共贏，妥善管控分歧，讓中歐關係展現應有的成熟和穩定。

李強 義大利 習近平 自由貿易

延伸閱讀

中國新聞獎多項與習近平相關 被諷：能要點臉嗎？

看重中義關係 習近平贈義總統月壤、一同出席觀看普契尼音樂會

大湄公河次區域峰會 李強：推進基礎設施「硬聯通」

上次訪馬時承諾積極探討延伸泰國 李強會見安華：紮實推動東岸鐵路

相關新聞

再次一箭四星！ 大陸發射航天宏圖「PIESAT-2」01~04星

據大陸央視新聞報導，11月9日上午11時39分，大陸在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將PIESAT-2星座...

看重中義關係 習近平贈義總統月壤、一同出席觀看普契尼音樂會

據央視新聞客戶端，2024年11月8日晚，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂向到訪的義大利總統馬塔雷拉贈送嫦娥五號月球樣...

海洋浮標會竊密？ 陸國安部：境外勢力藉此竊敏感數據

大陸國家安全部近日在微信公眾號發文，指出海洋浮標是一種海洋觀測設備，主要用於觀測海洋水文、氣象資料等，可為國防建設、海上...

陸駐美大使：台灣問題是美中紅線

美國總統大選由共和黨候選人川普勝出後，中國大陸駐美大使謝鋒在美中貿易全國委員會紀念中美建交四十五周年晚宴上致辭表示，「根...

見印尼總統普拉伯沃 習近平：願進行更緊密多邊戰略協調

大陸國家主席習近平9日在北京人民大會堂，與來訪的印尼總統普拉伯沃會談。習近平說，中方願與印尼進行更緊密多邊戰略協調，反對...

義大利總統會見李強 願堅持推動雙向開放、深化各領域合作

在中歐持續就電動車關稅磋商下，義大利總統馬塔雷拉近日赴大陸訪問，繼昨日與大陸國家主席習近平會談後，今天會見了大陸國務院總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。