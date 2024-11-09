陸全國台研年會 學者稱大陸台海「控局能力」增強

大陸全國台灣研究會9日在江蘇常州舉辦2024年學術年會，有40位涉台研究學者出席，會上，大陸全國台研會長汪毅夫喊話，對於兩岸關係向前發展，要保持高度的戰略信心和定力；中國社科院台研所副所長彭維學說，台海局勢不確定性累積堆疊，但大陸綜合實力與控局能力也在不斷增強，判斷未來一段時間，台海局勢將呈現「對抗螺旋升級、整體可塑可控、發展趨勢利陸」的特徵。

逢美國總統大選後，汪毅夫表示，目前台海情勢更趨複雜嚴峻，美西方對台政策不確定性增強。民進黨當局迎合美西方遏華戰略，推動兩岸經濟脫鉤、產業斷鏈，全面推行「去中國化」，以欺騙話術誤導民眾，煽動激化兩岸對立。

但汪毅夫同時說，中共二十大報告後，國際社會堅持「一中原則」的格局進一步鞏固，兩岸交流合作的內生動力依然強勁，兩岸融合發展不斷取得新成果。「對於兩岸關係向前發展，我們要保持高度的戰略信心和定力。」

與會的上海台灣研究所所長倪永杰表示，大陸多年來不斷豐富兩岸交流往來的內容、形式，台灣民間尤其年輕群體對大陸印象的變化在網路上有明顯感知。

因此，倪永杰認為，越是在情況嚴峻時，越需要耐心與智慧。隨著大陸對台海局勢的主導、主動性不斷增強，反分裂反干涉鬥爭的有效性愈加凸顯，兩岸融合發展程度持續加深，兩岸同胞粉碎外部勢力干涉的決心不斷加強。

中國社科院台研所副所長彭維學表示，涉台消極因素疊加共振，台海局勢不確定性累積堆疊，但在變局叢生的當下，需看到大陸綜合實力與控局能力也在不斷增強。他判斷，未來一段時間，台海局勢將呈現「對抗螺旋升級、整體可塑可控、發展趨勢利陸」的特徵。

對於大陸今年推出一系列反獨措施，南京大學台灣研究所所長劉相平說，兩岸之間，促統與謀「獨」將持續博弈。大陸也會進一步優化策略組合、工具運用，使反「獨」促統取得更大實效。

大陸全國台灣研究會是北京重要涉台智庫之一，過去曾每年和大陸全國台聯、中國社科院台研所合辦簡稱「三台會」的「海峽兩岸關係學術研討會」。現任會長汪毅夫於2020年底上任，他曾任台盟中央常務副主席，和第十二屆大陸全國人大的所謂「台灣省代表」。

據中新社，大陸全國台灣研究會2024年學術年會9日在江蘇常州舉行。40多位涉台研究學者、專家圍繞「兩岸關係發展新情勢、新挑戰、新應策」主題展開研討。