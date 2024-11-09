海基會羅文嘉讚「台灣人愛好和平」 稱：不接受切香腸式進逼

海基會秘書長羅文嘉上任後，持續透過參加各種活動、接受訪談發聲，他9日上民視節目訪問時說，台灣人是愛好和平、善良的民族，但不意味著軟弱，可以接受軟土深掘、切香腸式的進逼，強調讓兩岸和平的橋樑暢通無阻，目的是守住台灣自由民主體制。

據海基會，羅文嘉9日接受民視「新聞觀測站」節目主持人劉方慈專訪。

就剛結束的美國總統大選，羅文嘉表示，美國的印太安全戰略，台灣扮演重要角色，包含日本、韓國、澳洲、印度等國家，都是美國印太安全戰略的一部分。在這個戰略中，美國將中國視為對民主和美國利益的威脅，因此美國必須結合印太地區的民主國家，共同圍堵中國的極權擴張。

羅文嘉表示，兩岸關係不只是兩岸關係，也與美中關係密不可分，所以美國的政策發展，是台灣在進行兩岸關係與國家安全政策時不能忽略的一部分。

羅文嘉說，他希望能夠架起兩岸和平的橋樑，這始終是台灣人民不變的期望。台灣人是愛好和平、非常善良的民族，但是「善良並不意味著我們軟弱，可以接受軟土深掘、切香腸式的進逼。」

他強調，除了希望能夠讓和平的橋樑暢通無阻，更希望這個橋樑的目的，是守住台灣現有的、最珍貴的自由民主體制。

對於大陸發布「懲獨22條」，羅文嘉認為，這項條例包山包海，「按照它法律的內容來講，全台灣90%的人都違反，而且不限期追捕通緝」，目的是製造緊張。他還說，「中國大陸的國家社會、政府體制運作和台灣不一樣，充滿各種風險，除非是沒有辦法，否則不要輕易過去。」

就中共認知戰，羅文嘉提到，更可怕的入侵是一種叫做沒有煙硝味的戰爭，就是透過資訊戰、法律戰、心理戰，以混合戰的方式進到台灣。因此，他提醒，國人看到這些永遠在說中國好，永遠在說台灣壞，永遠在打擊我們對民主信任的人及單位，可能就屬於中共認知作戰的一部分。