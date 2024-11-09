再度赴陸訪問！印尼總統普拉伯沃與習近平會晤 深化全面戰略夥伴關係

大陸近一周外事日程密集，包括義大利總統馬塔雷拉、印尼總統普拉伯沃分別於7、8日起赴大陸展開國事訪問。據大陸央視新聞報導，11月9日下午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎普拉伯沃訪問大陸。普拉伯沃此行應習近平邀請，普拉伯沃於11月8日至10日對大陸進行國事訪問。

據外交部網站近日消息，大陸外交部發言人毛寧表示，習近平在為普拉博沃總統舉行歡迎儀式，兩國元首將舉行會談，而大陸國務院總理李強、大陸全國人大常委會委員長趙樂際也會分別會見普拉伯沃。

對此，印尼外交部曾指，此次訪問對於深化印尼與大陸在各領域的全面戰略夥伴關係具有重要意義。

澎湃新聞指出，10月20日普拉伯沃宣誓就任印尼第八任總統，開啟為期五年的總統任期。今年2月在印尼總統大選勝出後，隨後在3月於當選總統僅11天后，普拉伯沃就以「準總統」身分於3月31日至4月2日第一時間首訪大陸，同時，在會見習近平時說，願延續對華友好政策。就任後再次將大陸作為首訪國家，「體現出對兩國關係的高度重視，也彰顯了中印尼關係的高水準」。

上海國際問題研究院東南亞研究中心主任周士新表示，「普拉伯沃此次訪華是正式的國事訪問，會更具綜合性地為中印尼未來十年的發展方向奠定基礎。」

另，據大陸外交部數據顯示，大陸已連續11年成為印尼最大貿易夥伴。2024年1月至8月，中印雙邊貿易額為927.9億美元，較去年同期成長1.5%。大陸是印尼第二大外資來源國，印尼則是大陸在東協的第二大投資目的地。