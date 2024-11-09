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「香港文化在台灣」系列講座登場 八大主題促交流

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會與台港策進會共同舉辦「香港文化在台灣」系列講座，首場以設計為主題。圖／取自台港策進會網站
陸委會與台港策進會共同舉辦「香港文化在台灣」系列講座，首場以設計為主題。圖／取自台港策進會網站

為增進台港文化交流及彼此互動瞭解，陸委會和台港策進會共同舉辦「香港文化在台灣」系列講座，首場以「設計」為主題，於昨（8日）晚間登場。陸委會港澳蒙藏處處長兼台港策進會秘書長盧長水說，台港往來密切，如果能營造友善互動的關係與氛圍，對於兩地人民的福祉與權益，才能有更大的增進與保障。

據台港策進會，首場「香港文化在台灣」講座以「設計」為主題，分別由台灣及香港知名設計師馮宇、毛灼然擔任主持人及講者。

馮宇提出台港設計風格的異同，認為香港的設計比較現代、簡潔、國際化，但當中缺少了一點溫度，而這點正是台灣設計所擅長，善於把人文及溫度融入設計中。

毛灼然說，台灣的「包容性」是最為珍貴之處，正因為這種特質，使不同地方的文化都可以被吸納及應用。他分享自己參與的數個項目，包括為香港高鐵站製作的「迷失霓虹」、香港M＋博物館的「M＋敢探號」、台北當代藝術館的「你好，人類！」等，強調自由開放的社會是建立城市文化與設計美學的重要因素。

對於系列講座的舉辦，盧長水表示，台灣擁有自由民主的沃土，又有豐富的藝術與人文底蘊，成為香港文化專業人士的創作天地與新樂園，比如梁莉姿、廖偉棠、陳慧、沐羽等香港作家，分別拿到文化部金鼎獎以及臺北國際書展首獎；香港演員鄭敏妮、張啟樂也分別榮獲金片子大賽評審團特別獎及廣播金鐘獎。

盧長水說，台灣與香港地理位置接近，人員往來密切，如果能夠營造友善互動的關係與氛圍，對於兩地人民的福祉與權益，才能有更大的增進與保障。

據台港策進會，後續還將舉辦藝文、飲食、出版、藝術、劇場、漫畫及文學等主題的7場的「香港文化在台灣」系列講座。

設計師 陸委會 香港

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