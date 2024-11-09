多款現役裝備亮相！ 中共海軍將首次實裝參加珠海航展

珠海航展將於11月12日登場，中共海軍將首次實裝參加中國國際航空航天博覽會，多款現役裝備會在航展以靜態或動態方式首次公開亮相。其中，中共海軍將派出「殲-15D」艦載電子戰飛機、殲-15T艦載戰鬥機等，集中展示各型裝備性能及飛行員的技術水準，而共軍海軍陸戰隊亦會出動直-20J艦載直升機、直-8C運輸直升機，進行空中突擊作戰演示。

據新華社報導，中共海軍裝備部門指出，中共海軍將首次組織實裝參加11月12日在廣東珠海開幕的第15屆中國國際航空航天博覽會，多型現役裝備將在航展上以靜態或動態方式首次公開亮相。

中共海軍裝備部門相關負責人表示，海軍將以「執劍海天，逐夢深藍」為主題，首次在航展現場開設室內展廳，主要展陳航母、兩棲攻擊艦兩個板塊內容，並開設海軍招飛主題展區和互動體驗區，向大眾介紹艦載機飛行員招收和培養情況。

負責人再說，於室外靜態展示區，海軍將同步展出大陸國產殲-15T艦載戰鬥機、直-9F艦載反潛直升機、運-8反潛巡邏機及數款艦載武器系統、海上救援救生裝備等，多數裝備是首次公開亮相。

另，據航展統一安排，中共海軍還將派出殲-15D艦載電子戰飛機、殲-15T艦載戰鬥機、直-20J艦載直升機、直-8C運輸直升機進行飛行表演，展示反區著艦、夥伴加油等飛行課目。同時，中共海軍陸戰隊隊員和首批女艦載機飛行員代表，也將在航展上公開露面。

海軍研究院研究員李劍說，中共海軍航空兵是海軍主要在海洋上空遂行作戰任務的兵種。海軍積極參與中國航展，既是為了向世界展示人民海軍裝備建設發展成就及海上立體作戰能力，也是為了增進與國際同行的了解與合作，同時讓公眾可近距離了解中共海軍近年來的建設發展，代表著海軍特別是海軍航空兵建設達到了一個新水準。