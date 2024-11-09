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再次一箭四星！ 大陸發射航天宏圖「PIESAT-2」01~04星

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
11月9日上午11時39分，大陸在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將PIESAT-2星座01~04星發射升空，衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。圖／取自中國航天科技集團微博
11月9日上午11時39分，大陸在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將PIESAT-2星座01~04星發射升空，衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。圖／取自中國航天科技集團微博

據大陸央視新聞報導，11月9日上午11時39分，大陸在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將PIESAT-2星座01~04星發射升空，衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。而該衛星主要用於開展低軌星座系統新技術試驗。

中國航天科技集團微博消息稱，長征二號丙運載火箭是由航天科技集團一院抓總研發。本任務由航天科技集團所屬長城公司作為總承包商提供發射服務。這次發射任務是長征系列運載火箭第544次發射。

陸媒IT之家則指，航天宏圖（株洲太空星際）PIESAT-2星座預計在2025年第一季完成全部16顆衛星的發射，總計包含12顆X波段SAR衛星和4顆C波段SAR衛星。

據了解，X波段SAR衛星採用SSO軌道，衛星軌道高度為522公里，回歸周期為8天/122圈，構成N×4(3)Walker星座系統，降交點地方時為10:00、18:00、02:00等，採用一箭四星方式發射。C波段SAR衛星則採用LEO軌道，49度傾角，軌道高度約529公里，支援單極化、雙極化、全極化、簡約極化、混合四極化多種極化模式。

另，報導稱，經查詢，航天宏圖一號衛星已於2023年3月30日在太原衛星發射中心成功搭載長征二號丁運載火箭以「一箭四星」方式發射升空並順利進入預定軌道。這也是航天宏圖「女媧星座」首發衛星（1顆主星+3顆輔星），採用國際首創的Cartwheel編隊構型，形成國際上首個車輪編隊多基線干涉衛星系統。

此外，官方指出，至2025年底，航天宏圖「女媧星座」預計將有4顆干涉SAR（航天宏圖一號衛星，已發射）、16顆X-SAR（LEO）、4 顆C-SAR（LEO）、2顆低軌（LEO）光學和2顆低高軌（LHO）光學衛星，共28顆星在軌運行，支援多目標、多尺度、多要素、全天時、全天候、全譜段、自主可控的全球互聯即時遙感資訊獲取。

中國航天科技集團微博消息稱，這次發射任務是大陸長征系列運載火箭第544次發射。圖／取自中國航天科技集團微博
中國航天科技集團微博消息稱，這次發射任務是大陸長征系列運載火箭第544次發射。圖／取自中國航天科技集團微博

星座 星系 火箭 衛星

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