川普選前曾稱爭取黎智英獲釋 港律政司：不應干預法律

美國2024大選正式落幕，川普正式重返白宮，不過，在大選之前，川普曾揚言再次上任後要向北京政府爭取釋放香港壹傳媒創辦人黎智英。對此，香港律政司司長林定國11月8日受訪時表示，沒人能發表干預香港法律程序的言論。

根據香港網路媒體「香港01」報導，林定國8日出席香港法律周活動並於會後表示，針對上述提問回應時指稱，「根據法治精神，任何人都不應講任何說話嘗試干擾香港進行中的法律程序」。

此外，還被問及是否擔心川普重返白宮執政後，對其實施制裁，林定國指出，「個別人士對他的言行和威脅，絕不會動搖他為香港履行的責任」。

據了解，川普在本次總統大選競選期間曾被媒體問到，若他再度奪得美國總統大位，會否向中國國家主席習近平提出釋放被監禁的壹傳媒創辦人黎智英。當時，川普表示，「百分之百會」。

新加坡「聯合早報」指出，黎智英2020年涉嫌違反「香港國安法」被捕，案件從去年12月18日開審。這是香港首起涉及勾結外國勢力罪的審訊，黎智英對被控的兩項串謀勾結外國勢力罪與一項發佈煽動刊物罪均不認罪。香港高等法院今年7月裁定黎智英三罪表證成立，案件押後至11月續審。

而美國眾議院此前亦曾建議將林定國列入制裁名單，林定國7月時表示對此「處之泰然」，不影響他做正確的事。

另，自由亞洲提到，川普即將回歸白宮，不過，他於第一屆任期時，即是2019及2020年簽署過「香港人權民主法案」、「香港自治法案」及制裁兩地官員的行政命令，包括香港時任特首林鄭月娥、時任保安局長的現任特首李家超等官員都在其中。