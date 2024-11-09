川普重返白宮 泰學者：預料泰國會有大陸投資的湧入

由於川普在競選期間已威脅要對中國大陸商品徵收高達60%的關稅，如今隨著川普贏得其第二任總統任期，各界都在關注接下來他是否將對中美兩大經濟體之間的貿易祭出衝擊性的措施。在此同時，泰國著名的政治家、政治學家和媒體評論員納瓦拉（Nitipoom Navaratna）發表評論指，由於川普在美國選舉中獲勝，泰國預計會有中國大陸投資的湧入。

據俄羅斯衛星通訊社報導，納瓦拉指出，泰國很多人現在都預計，隨著川普在競選活動中承諾的限制中國大陸進口措施的實行，將有比現在還多的中國大陸投資湧入泰國，尤其是在汽車製造業和電子產品這些高科技領域。

納瓦拉相信，首先，在川普時代美國會增加包括泰國在內的對東南亞國家的投資，但是他們當然在金額方面將無法與中國大陸的相提並論。

此前，觀察者網引述遼寧大學校長余淼杰指出，針對川普的關稅手段，中國大陸有應對經驗，在川普第一任期時，中國大陸當時使用兩種反制方法成功應對。

余淼杰指出，在第一次的時候大陸就是成功的採用這種叫作「同等力度、同等比例」的策略，而同等力道意即美國對大陸500億美元進口商品加徵關稅，大陸也對美國500億美元進口商品加徵關稅；但在美國對大陸2,000億美元輸美商品加徵關稅，而大陸從美國進口商品只有1500億美元的情況下，無法同等力度回應，於是大陸因此進行同等比例回應。

余淼杰再說，「第二是打蛇要打七寸」。對美國特別需要的產品例如稀土，大陸就可以採用出口高關稅，使得大陸產品不賣到美國那裡，而這對美國的製造業也是個很重的打擊。他認為，以上這兩種經驗都是可以繼續借鏡的。

而清華大學戰略與安全研究中心研究員、中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任周波則表示，從心理層面來看，大陸對再與川普打交道有了較多的準備，但大陸國家主席習近平一定更希望能避免關稅戰，「新一輪的破壞力會比第一輪大得多」。川普若落實關稅威脅，北京當局就需要採取更多舉措。