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秘魯外長：習近平到訪期間將與中簽更新版自貿協定

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
習近平出訪秘魯參加APEC峰會期間將與秘魯簽署升級版自貿協定。圖為今年6月28日，習近平在北京人民大會堂同訪陸的秘魯總統博魯阿爾特會談後，共同見證簽署多項雙邊合作文件。圖／新華社
習近平出訪秘魯參加APEC峰會期間將與秘魯簽署升級版自貿協定。圖為今年6月28日，習近平在北京人民大會堂同訪陸的秘魯總統博魯阿爾特會談後，共同見證簽署多項雙邊合作文件。圖／新華社

據路透社，秘魯外交部長斯基亞萊爾說，秘魯將在中國國家主席習近平到訪期間，與中國簽訂更新版自由貿易協定。此舉將至少提升兩國之間的貿易額達50%。

秘魯外長斯基亞萊爾（Elmer Schialer）8日接受路透社訪問時說，習近平將率領400名商界人士赴秘魯訪問，這些商界代表對投資秘魯基礎設施和科技項目感興趣。

秘魯和中國在2009年簽署自貿協定，這次簽訂的更新版協定將涵蓋另外30項協議，旨在增進秘魯和中國的合作關係。斯基亞萊爾說：「中國是我們的主要貿易伙伴，專家稱（簽訂更新版自貿協定）將至少提升秘中兩國之間的貿易額達50%。」

秘魯商務部數據顯示，秘中去年的雙邊貿易額達到近360億美元。

報導稱，中國在秘魯擁有大型採礦和基礎設施項目，包括中遠海運港口的錢凱大型港口。「港口將把秘魯的貿易推向另一個水平，」斯基亞萊爾說。秘魯總統迪娜．博魯阿爾特和中國國家主席習近平將於 11月 14 日在利馬政府宮以「虛擬」的方式為該港口揭幕。

斯基亞萊爾補充說，秘魯的採礦項目組合總計540億美元，而尚未開發的基礎設施項目總計1570億美元。他指出「中國對這些項目特別感興趣」。

對於美國前總統川普將重返白宮，這位部長表示，鑑於川普最近當選，他預計秘魯與美國的關係不會改變。他說，「我們唯一希望並確信會發生的事情就是美國的投資將擴大它在這裡的存在。」他補充說，即將卸任和即將上任的美國政府都在投資上「向我們發出了明確的興趣信號」。

秘魯 習近平 自貿協定

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