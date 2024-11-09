英宣布制裁援俄企業含10家中企 陸使館：促英糾正錯誤撤銷制裁

11月8日，中國駐英國使館發言人在就英方制裁中國企業問題答記者問時表示，英方行徑違反國際法、損害中國企業正當權益，中方對此堅決反對，已向英方嚴正交涉。敦促英方糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁。

英國外交部7日宣布對俄羅斯軍事工業聯合體實施一波新制裁，以進一步限制俄總統普亭在烏克蘭的「非法戰爭」中急需的重要軍事裝備的供應。新聞稿稱，今天的行動針對的是位於中國、土耳其和中亞的實體，這些實體參與了工具機、微電子和無人機零件等商品的供應和生產，而俄羅斯需要這些商品來支持其非法入侵烏克蘭。

記者對此提問稱，11月7日，英國政府以向俄羅斯軍事工業提供支援為由，宣布對多國實體及個人實施制裁，其中包括10家中國企業。請問你對此有何評論？

使館發言人即表示，英方行徑違反國際法、損害中國企業正當權益，中方對此堅決反對，已向英方嚴正交涉。

發言人說，「我願重申，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決。」 中方一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。中方從不拱火澆油或趁機漁利，也不接受任何甩鍋推責。我們敦促英方糾正錯誤，撤銷對中國企業的制裁。中方將採取必要措施維護自身合法權益。