安理會討論勒索軟體 陸副代表：抵制網路軍事化和網路軍備競賽

中國駐聯合國副代表耿爽紐約當地時間8日，在聯合國安理會勒索軟體問題公開會上主張，各國應堅定維護網路空間和平屬性，反對將網路空間定為軍事行動疆域、制定網路交戰規則、建構網路軍事同盟、將他國關鍵基礎設施列為網路打擊目標等錯誤作法，抵制網路軍事化和網路軍備競賽。

他表示，我們身處在一個日新月異的網路時代，在充分享受網路空間帶來的發展機會的同時，也面臨複雜多元的網路安全挑戰。網路攻擊、網路犯罪和網路恐怖主義日益成為全球公害，勒索軟體就是其中一個突出的問題。

他說，勒索軟體問題專業性強、技術性強，本質是網路犯罪問題，中方不贊同有關成員倉促推動安理會討論這一問題的作法，希望各方能在其他更為合適的平台開展更為專業、務實、深入的討論。

耿爽說，中方主張國際社會從勒索軟體產生的源頭、傳播的途徑、變現的管道等多個維度分析和處理這一問題，主張各國加強資訊共享及技術、執法、司法合作，共同努力加以因應。

他指出，勒索軟體只是眾多網路安全挑戰之一。網路釣魚、雲端系統入侵、個人資料竊取、分散式阻斷服務攻擊等各種其他類型網路攻擊也在快速增多，網路犯罪手法更趨多元化、系統化。中方主張加強網路安全治理、維護網路空間長治久安，並呼籲各方從以下方面做出努力：

一是堅定維護網路空間和平屬性，反對將網路空間定為軍事行動疆域、制定網路交戰規則、建構網路軍事同盟、將他國關鍵基礎設施列為網路打擊目標等錯誤作法，抵制網路軍事化和網路軍備競賽，從根本上遏制包括勒索軟體在內的進攻性網路技術的發展及擴散。

二是堅持以聯合國為主管道，在廣泛、平等參與基礎上，制定各方普遍接受的網絡空間國際規則，摒棄以意識形態劃線的「小圈子」，打造多邊、透明、民主的全球治理體系，共同維護各國的網路安全。

第三是堅持透過雙多邊合作打擊網路犯罪和網路恐怖主義，對有關非法行為進行全方位、全鏈條打擊，進一步健全各國執法司法協助合作機制。在此方面，中方歡迎今年8月達成的《聯合國打擊網路犯罪公約》。

四是增加對發展中國家維護網路安全能力建設的援助，積極開展人才培育、技術創新、預警防範、緊急應變國際合作，補齊全球網路安全短板，不讓任何一個國家掉隊，不讓任何一處網路空間成為法外之地。

耿爽說，網路空間關乎和平安全與民生福祉，中方願同國際社會一起，共同探討網路安全威脅與挑戰的應對之策，為維護全球網路空間繁榮與穩定、建構網路空間命運共同體作出不懈努力。