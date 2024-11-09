陸駐美大使：台灣問題是美中紅線

美國總統大選由共和黨候選人川普勝出後，中國大陸駐美大使謝鋒在美中貿易全國委員會紀念中美建交四十五周年晚宴上致辭表示，「根基不牢地動山搖」，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，必須言行一致恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報。

陸駐美大使館八日零時，發布謝鋒透過視訊在該晚宴上發表的致辭全文。謝鋒表示，要堅持相互尊重的前提、守住和平共處的底線、爭取合作共贏的目標三方面內容，推動中美繼往開來向前行。他說，中美各自的成功是彼此的機會而非挑戰，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮，美方把中國視為最主要戰略競爭對手、最嚴重地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，完全不符合事實，只會導致「自我實現的預言」。

謝鋒稱，既已意識到「修昔底德陷阱」極端危險，為什麼還愣要往裡跳？根基不牢地動山搖，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，必須言行一致恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報。

他說，任何挑戰都擋不住中國前進的步伐，任何圍堵遏制打壓都只會撞上南牆，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權安全發展利益的堅定意志和強大能力。

謝鋒表示，打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家，保護主義保護的是落後，失去的是未來。他提到，麥當勞去年在大陸新增門市最多、星巴克在上海有一千多家門市等，歡迎更多美企赴華投資興業，也期待中美在氣候變遷、人工智慧等全球性挑戰上加強對話合作。

中共黨媒「人民日報」昨（八日）也發表「鐘聲」評論表示，中美雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧；中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。只有雙方相向而行，才能找到新時期中美正確相處之道。