秘魯APEC 「拜習會」磋商中 預計在利馬會面

大陸國家主席習近平今年第四度出訪，即將赴秘魯、巴西參加APEC與G20峰會，而美國總統拜登也將前往參加，外媒報導，拜登預計會在秘魯與習近平會面，也是兩人去年底「舊金山拜習會」後的再度會晤，目前雙方仍在磋商中。

大陸外交部副部長兼發言人華春瑩昨天宣布習近平主席將於十三日出訪的消息，他將在秘魯停留五天、巴西四天，總行程為九天。他將在十五至十六日出席APEC領袖會議，並於十七至廿一日赴巴西出席G20峰會。並將對秘魯與巴西進行國事訪問。

大陸外交部發言人毛寧昨天下午進一步表示，習近平將在秘魯的APEC會議發表談話，介紹深化改革開放重要舉措，闡述大陸對「推進亞太合作的政策主張」。

此外，對於習近平出席巴西G20峰會，毛寧強調這彰顯大陸對多邊主義的「堅定支持」，習近平屆時將發表談話，圍繞「構建公正的世界和可持續的星球」主題，同「各國領導人」進行深入交流。

美國白宮發言人尚皮耶也幾乎同步宣布美國總統拜登將訪問秘魯和巴西，並出席上述兩場會議。

儘管拜登任期已近尾聲，美媒彭博仍引述消息人士說法指，拜登預計會在秘魯首都利馬與習近平會面，這將是兩人繼去年十一月舊金山拜習會後的再次會晤，目前大陸與美國雙方團隊仍在進行磋商，暫時未確定日期。而毛寧昨天對於是否會有「拜習會」則表示，「這個問題目前我沒有可以發布的訊息」。

公開資料顯示，習近平與拜登的最近一次談話是今年四月二日晚間的通話，當時「應約」的習近平指出，今年的中美關係要堅持幾條大的原則，包含「以和為貴」、「不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定」，他並表示，對台獨分裂活動與外部勢力縱容支持「我們不會聽之任之」。

另外，日本新首相石破茂也將出席上述會議，日媒報導稱，日中雙方正在磋商於秘魯APEC峰會期間安排「石習會」，若成真將是石破茂首度與大陸國家領導人會見。