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「eye台灣win兩岸」短片賽頒獎 得獎作品可線上看

中央社／ 台北8日電
第7屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，首次於海基會舉行。聯合報記者陳政錄／攝影
第7屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，首次於海基會舉行。聯合報記者陳政錄／攝影

第7屆「eye台灣win兩岸」短片競賽結果今天揭曉，得獎作品可在影音平台欣賞。陸委會主委邱垂正說，台灣社會有高度包容力與自由活力，新住民可以很快地融入，成為安居樂業所在。

第7屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會8日下午在海基會大樓舉行，「眼光：有夢可想」從166件作品中勝出，奪下首獎、贏得獎金20萬元。

邱垂正在會上致詞表示，「eye台灣win兩岸」短片競賽7年來累計800多件作品投稿參賽，每件作品都是一個感人故事，可以充分感受新住民在台灣生活、求學等酸甜苦辣，當然還有追夢、逐夢的幸福過程。

他提到，台灣社會有高度包容力與自由活力，新住民可以很快地融入，成為安居樂業所在。這幾年參賽作品有別於過往多是顯露鄉愁的敘事風格，愈來愈多對於在台灣生活抱有期待、嚮往的主題。

邱垂正指出，從參賽作品可以看到，許多陸配等新住民浸潤在台灣的自由和友善環境中，一展所長、找到定位，對於台灣也有更為緊密的認同，甚至有不少人善盡所長、參與公益，以此做為回饋土地的方式，共同守護台灣「新故鄉」。

「陸委會跟海基會都是廣大陸配家庭的娘家」，邱垂正強調，陸委會、海基會持續關懷在台陸配、陸生，將會持續做陸配的娘家、陸生的後盾，未來將會與相關部門一起共同努力，繼續照顧所有在台新住民。

第7屆「eye台灣win兩岸」短片競選競賽投稿作品主軸以兩岸（含港澳）人民或其他新住民（含在台定居、居留、求學、工作或交流等）在台生活經驗、文化交流與情感連結的人文故事為主。

這屆投稿作品有8成以兩岸交流故事為主題，2成來自亞洲其他國家在台新住民。「眼光：有夢可想」拿下首獎，這支作品由來自上海、YouTube頻道「AndreaZ 卓卓卓」經營者拍攝，講述其在台生活經驗、參與公益等過程。

兩岸關係 新住民 邱垂正 陸配

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