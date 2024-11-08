川普當選美中如何走 人民日報：穩定符合兩國利益

川普當選將重返白宮，北京近日接連表達期盼中美穩定發展的立場。黨媒人民日報今天發文強調，當前形勢下，兩國共同利益不減反增，穩定的中美關係符合兩國和兩國人民的根本利益，符合時代潮流。

川普前次執政時對中國發動貿易戰，兩國關係急遽下滑，跌落谷底；川普這次再度贏得大選後，當前深陷經濟低谷的北京連日來針對兩國在川普新時代該如何發展作出期盼「穩定」的表態。

其中，中共中央機關報人民日報8日發表代表官方立場、題為「穩定的中美關係符合兩國共同利益」的評論文章，一開頭就強調「推動中美關係穩下去、好起來、向前走，是對歷史、對人民、對世界負責任的正確抉擇」。

文章提到，中國國家主席習近平7日向川普致賀電指出，「一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道，造福兩國，惠及世界」。

這篇評論文章並且表示，中美推進互利合作，能為雙方更好應對各自挑戰、實現發展創造機遇。無論是經貿、農業等傳統領域，或是氣候變遷、人工智慧等新興領域，中美都存在廣泛共同利益。

文章強調，當前形勢下，兩國共同利益不是減少了，而是更多了。中國正持續推進高品質發展，美國也在著力振興經濟，雙方合作空間無限廣闊，應該成為彼此發展的助力，而非阻力。中美應該拉長合作的清單、做大合作的蛋糕，相互成就、互利共贏，應該著眼大局，為開展合作提供好的氛圍和穩定的關係。

另據中國駐美國大使館的消息，中國駐美大使謝鋒昨天透過視訊在一場紀念中美建交45週年晚宴致詞時說，希望美方與中方相向而行，共同推動中美關係沿著穩定、健康、可持續的道路向前行。