第七屆「eye台灣win兩岸」短片徵選 上海姑娘獲首獎
陸委會8日舉辦第7屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮暨得獎短片首映會，共28部入圍作品角逐總獎金96萬元的獎項，最終由上海姑娘的作品「眼光：有夢可想」奪得首獎，陸委會主委邱垂正親自頒發20萬元獎金。邱垂正說，台灣社會的高度包容力與自由活力，讓飄洋過海的異鄉人很快融入這塊土地，成為「安居樂業」的所在。
「eye台灣win兩岸」徵選以兩岸人民，或其他新住民在台生活經驗、文化交流及情感連結的人文故事為主的短片，長度以三分鐘為限，本屆設首獎、貳獎、參獎、佳作、網路人氣獎等獎項。
第7屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮，首次於海基會舉行，28部入圍作品創作者到場同角逐總獎金96萬元的獎項，由上海姑娘「AndreaZ 卓卓卓」創作的「眼光：有夢可想」奪得首獎，她說，作為新住民在台灣獲得很多，也想為台灣付出，因此透過影片表達自己的心路歷程，鼓勵其他新住民大家都有機會，有夢可想。
邱垂正致辭表示，「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽今年邁入第7屆，7年來已逾800件作品報名參賽，每一件作品都述說一個感人的故事，感受大家在台生活、求學的酸甜苦辣，以及追夢、逐夢的幸福過程。
他認為，新住民朋友從最初來到台灣，只是為了尋找一個落腳之處「安身立命」，但台灣社會的高度包容力與自由活力，讓飄洋過海的異鄉人很快融入這塊土地，最後成為「安居樂業」的所在。
邱垂正表示，從參賽影片可以看到陸配等新住民浸潤在台灣的自由和友善環境，而能一展所長、找到自己的新定位，對台灣也產生更緊密的認同。陸委會跟海基會關懷陸配、陸生權益不遺餘力，會持續當陸配在台灣的娘家，也是陸生在台最堅實的後盾。
據陸委會，本屆短片徵選除兩岸及台港澳的交流故事，也有2成比例的作品來自亞洲其他國家的新住民。
其中，首獎「眼光：有夢可想」敘述上海姑娘「AndreaZ 卓卓卓」在台灣的親身經驗及參與公益，選擇用新的方式為她在台灣的「家」付出；貳獎之一的「把一個陌生的地方住成了家」，由來自馬來西亞的「今日小戴」戴境吟獲得，透過鏡頭記錄在台灣看到的一切，把台灣住成了家，成為帶著感動繼續前行的追夢人。
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