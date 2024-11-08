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習近平與義大利總統會談：中歐應堅持合作共贏管控分歧

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
義大利總統馬塔雷拉（左）7日訪陸第一站就是頤和園，並在8日與大陸國家主席習近平會談。（圖／取自義大利總統府）
義大利總統馬塔雷拉（左）7日訪陸第一站就是頤和園，並在8日與大陸國家主席習近平會談。（圖／取自義大利總統府）

義大利總統馬塔雷拉7日抵達大陸訪問，8日與大陸國家主席習近平會談，針對大陸與歐洲的關係，習近平強調「雙方應該堅持合作共贏，妥善管控分歧，讓中歐關係展現應有的成熟和穩定」。

據央視新聞聯播8日晚間消息，習近平在與馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的會談中指出，當今世界正在經歷百年未有之大變局，中國和義大利作為兩大文明古國，應該弘揚開放包容，相容並蓄的傳統，推動國際社會以對話化解分歧，以合作超越衝突，攜手構建和合共生的美好世界。

習近平強調，大陸願擴大進口義大利優質產品，支持兩國企業相互投資，繼續推進科技環保、清潔能源、航太等領域合作。

就大陸與歐洲關係，習近平指出，當今世界正在經歷深刻變化，「中歐作為兩大和平建設性力量，堅持戰略溝通、開放合作交流互鑒的正確方向，有利於雙方有利於世界」。他並提到，大陸將歐洲作為實現中國式現代化的重要夥伴，雙方應該堅持合作共贏，妥善管控分歧，讓中歐關係展現應有的成熟和穩定。大陸願同歐方加強合作，應對全球性挑戰，希望義方為此發揮積極作用。

馬塔雷拉則表示，義方堅定恪守一個中國原則，期待同大陸加強經貿科技等領域合作，推動兩國關係邁上新的高度。

今年是馬可波羅逝世700周年，大陸官方的通稿多次提到兩人提及「馬可波羅」，如習近平喊話「共同培育更多新時代的馬可波羅」，他還表示，馬可波羅打開了西方世界認識中國的窗口，一代代使者接續譜寫兩國友好篇章，樹立了世界不同文明平等對話共同發展的典範。

馬塔雷拉7日抵達大陸後，第一站就到北京知名景點頤和園參訪，由於園方並沒有關閉，眾多大陸網友都拍攝到園方在東宮門高規格接待馬塔雷拉的畫面，引起不少關注。

另據歐洲時報義大利版報導，馬塔雷拉將於9下午在北京大學發表公開演講，重點探討兩國在國際政治領域的共同立場。義大利外交消息人士稱，馬塔雷拉認為中國大陸可在烏克蘭戰爭和中東局勢中發揮重要的調解作用。

義大利 習近平

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