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菲律賓推「海洋區域法」 北京：任何挑釁都將堅決應對

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官方8日發出聲明批評菲律賓「海洋區域法」，強調任何挑釁都將堅決應對。圖為「坐灘」南海仁愛暗沙的菲國廢艦。（美聯社）
大陸官方8日發出聲明批評菲律賓「海洋區域法」，強調任何挑釁都將堅決應對。圖為「坐灘」南海仁愛暗沙的菲國廢艦。（美聯社）

菲律賓總統小馬可仕8日簽署「海洋區域法」和「群島海道法」等涉及島嶼主權相關法律後，引起北京方面高度不滿，大陸外交部、大陸全國人大外事委相繼發聲，嚴厲警告「菲方依據該法在南海採取任何侵權挑釁行動，中方都將予以堅決應對」。

大陸外交部8日發表一份「鄭重聲明」，批評菲國「海洋區域法」將民主礁（陸稱黃岩島）和南沙群島大部分島礁及相關海域「非法納入」菲方海洋區域，妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，此舉嚴重侵犯大陸在南海的領土主權和海洋權益，大陸對此強烈譴責和堅決反對，大陸在南海的領土主權和海洋權益「不因該法出台受到任何影響」。

聲明強調，菲律賓領土範圍是由包括1898年「美西和平條約」、1900年「美西關於菲律賓週邊島嶼割讓的條約」、1930年「關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約」在內的一系列國際條約確定的，「中國黃岩島和南沙群島在菲律賓領土範圍之外」，聲明指控菲律賓非法侵佔南沙群島的馬歡島、費信島、中業島、南鑰島、北子島、西月島、雙黃沙洲、司令礁，嚴重違反國際法。菲律賓在仁愛暗沙長期非法「坐灘」，違背「南海各方行為宣言」，大陸再次敦促菲方「立即從上述島礁撤走一切人員、設施」、立即拖走「非法『坐灘』軍艦」。

聲明重申，南海仲裁案所作出的裁決違反包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，是非法的、無效的。大陸不接受、不參與南海仲裁案，不接受、不承認所謂裁決，反對且不接受任何基於該裁決的主張或行動。「中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響」。針對菲國內部的這幾項立法，聲明強調「菲方依據該法在南海採取任何侵權挑釁行動，中方都將予以堅決應對」。

大陸外交部發言人毛寧稍早在8日記者會上，已表示大陸外交部已經就菲律賓簽署「海洋區域法」和「群島海道法」召見菲律賓駐北京大使「提出嚴正交涉」。

此外，大陸全國人大外事委員會也發表聲明強烈譴責菲律賓此次法案，敦促菲方「立即停止侵犯中國領土主權和海洋權益的非法行徑，立即停止任何可能導致南海爭議擴大化、局勢複雜化的單方面舉動，立即停止蓄意破壞中菲關係大局和南海和平穩定的錯誤行動」。

公開資料顯示，大陸與菲律賓近期在南海曾有激烈的紛爭，主要涉及南沙群島的仁愛暗沙、民主礁、牛軛礁、仙賓礁等地，雙方在2024年7月下旬達成針對仁愛暗沙坐灘軍艦的「臨時性安排」，但之後也在其他島礁發生衝撞，為此大陸海警局發言人多次發表談話回應。

南海仲裁 外交部 菲律賓

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