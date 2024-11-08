富邦香港違反《打擊洗錢條例》 被罰港幣400萬元
據港媒報導，香港金管局宣布，對富邦銀行（香港）違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》處以港幣400萬元罰款。
香港經濟日報報導指出，香港金管局發現在2019年4月至2022年7月期間，富邦香港未能設立及維持有效的程序，以持續監察與客戶的業務關係。
香港金管局指出，富邦香港違反《打擊洗錢條例》涉及約6.4萬名客戶，富邦香港沒有對為這些客戶執行的交易進行適當的審查，以確保它們符合其對客戶、客戶的業務和風險狀況，及客戶的資金來源的認知。
報導並指，在上述6.4萬名客戶中，大約1,500名非活躍客戶重新啟動與富邦香港的業務關係時，富邦香港因系統缺失而未能識別此等重啟狀況，所以沒有就此進行觸發事件覆核。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言