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富邦香港違反《打擊洗錢條例》 被罰港幣400萬元

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
香港金管局宣布，對富邦銀行（香港）違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》處以港幣400萬元罰款。（中通社）
香港金管局宣布，對富邦銀行（香港）違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》處以港幣400萬元罰款。（中通社）

據港媒報導，香港金管局宣布，對富邦銀行（香港）違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》處以港幣400萬元罰款。

香港經濟日報報導指出，香港金管局發現在2019年4月至2022年7月期間，富邦香港未能設立及維持有效的程序，以持續監察與客戶的業務關係。

香港金管局指出，富邦香港違反《打擊洗錢條例》涉及約6.4萬名客戶，富邦香港沒有對為這些客戶執行的交易進行適當的審查，以確保它們符合其對客戶、客戶的業務和風險狀況，及客戶的資金來源的認知。

報導並指，在上述6.4萬名客戶中，大約1,500名非活躍客戶重新啟動與富邦香港的業務關係時，富邦香港因系統缺失而未能識別此等重啟狀況，所以沒有就此進行觸發事件覆核。

客戶 洗錢 香港

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