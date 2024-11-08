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川普上任擬加稅　陸外交部：貿易戰沒有贏家

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人毛寧5日稱，貿易戰沒有贏家，也不利於全世界。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧5日稱，貿易戰沒有贏家，也不利於全世界。（取自大陸外交部官網）

隨共和黨候選人川普勝選美國總統，中美關係尤其關稅議題備受關注，大陸外交部發言人毛寧8日表示，貿易戰沒有贏家，也不利於全世界。另就中美是否將在接下來的APEC、G20會議上舉行元首會面，她則未證實，表示目前沒有可發布的訊息。

毛寧8日主持大陸外交部例行記者會，就川普上一次任內的財長梅努欽建議，透過加徵關稅的方式向中國施壓回應說，具體問題可以向中方的主管機關了解。

毛寧接著表示，作為原則，我想重申的是，貿易戰沒有贏家，也不利於全世界。

另，大陸外交部發言人華春瑩8日一早宣布，習近平將出席本月中在祕魯舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖會議，和在巴西舉行的G20峰會，並對兩國進行國事訪問。期間，是否上演最後的「拜習會」受到關注。

對此，毛寧僅說，關於這個問題，目前我沒有可以發布的訊息。

對於俄羅斯總統普亭說，美國正在取同時遏制中、俄的「雙重遏制」政策，和他願意與川普展開對話，特別是討論俄烏問題，毛寧表示，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，兩國始終在不結盟、不對抗、不針對第三方原則的基礎上發展雙邊關係和各領域的合作。

毛寧說，中方始終認為，大國競爭不符合時代潮流，遏制打壓和陣營對抗不得人心，相互尊重、合作共贏才是國家間的正確相處之道。

至於普亭願與川普對話，毛寧說，俄美之間的關係是俄羅斯和美國作為兩個主權國家自己的事。關於烏克蘭危機中方的立場是一貫的，我們支持一切有利於政治解決的努力。

同場記者會上，毛寧還說，大陸外交部已就菲律賓推出所謂海洋區域法和群島海道法，召見菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，表示此舉嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，中方強烈譴責，堅決反對。

外交部 川普 毛寧

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