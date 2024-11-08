民眾黨推陸配立委 邱垂正：須放棄他國籍不論承認與否

因設有不分區立委「2年條款」，民眾黨擬推陸配李貞秀遞補成為有「中華人民共和國」國籍的立委，引發爭議，陸委會主委邱垂正8日受訪進一步指出，兩岸條例保障原籍大陸人士的參政權，但擔任公職時須依國籍法放棄他國國籍，「任何國家都是一樣，不管這個國家是不是中華民國承認與否」，若有法律適用問題，主管機關內政部會依照權責適當處理。

民眾黨不分區立委簽有「2年條款」，現任8名不分區立委將於2026年初辭職，原不分區排名第15的陸配李貞秀有機會遞補，陸委會日前表示，「擔任公職不能有雙重國籍」。

但李貞秀回應說，要她提中華民國憲法不承認的「國家」國籍放棄證明，邏輯上就不合理，反而是陸委會應先裁撤；民眾黨說，希望內政部能說明，以釐清疑慮。

對於上述爭議，邱垂正8日出席在海基會舉辦的第7屆「eye 台灣 win 兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮後受訪表示，兩岸條例跟國籍法沒有衝突，根據兩岸條例原籍中國大陸人士，在台設籍十年才能登記公職候選人，這是為了保障其參政權，維護國家安全與自由民主的憲政秩序。

邱垂正說，如果選上要任職時，就必須依國籍法第二十條明文規定，擔任公職時，要放棄其他國家的國籍。他說，「任何國家都是一樣，不管這個國家是不是中華民國承認與否，都必須放棄當初原國籍，只有中華民國國籍」。

對於媒體追問，不論「承認與否」是否包括所謂「中華人民共和國」，邱垂正點頭。他在受訪時說，如果任職時發生法律適用疑義，或無法放棄的困難時，應該向主管機關請求協助，「現在主管機關是內政部，一定會依照權責適當處理」。

對於李貞秀質疑是否要裁撤陸委會，邱垂正說，一切依法行政，不用「把事情扯得完全不相干」，請李女士「不要著急」，待她任職時向相關機關提出，都會有妥善處理。

另，就民進黨立委召開記者會，指控大陸跨境電商平台淘寶在台灣違法營業及刊登廣告，要求數發部等主管機關依法調查，淘寶則聲明稱，2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營的陸資公司，得在台進行品牌行銷推廣業務。邱垂正回應說，該案業務主管機關是數發部，應本於職權進行必要的行政調查。