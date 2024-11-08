根基不牢地動山搖 陸大使謝鋒：台灣問題是第一條紅線

美國總統大選由共和黨候選人川普勝出後，中國大陸駐美大使謝鋒於美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年晚宴上，就中美關係發表致辭，他說，「根基不牢地動山搖」，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，必須言行一致恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家，保護主義保護的是落後，失去的是未來。

中國大陸駐美大使館於8日零時，發布謝鋒透過視訊在該晚宴上發表的致辭全文。謝鋒首先說，大陸國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，既是中美關係一路走來的深刻經驗總結，也是兩國新時期的正確相處之道。

他說，希望美方與中方相向而行，站在歷史正確一邊，作出順應時代大勢和民心所向的正確抉擇，共同推動中美關係沿著穩定、健康、可持續的道路向前行。

謝鋒接著提到，要堅持相互尊重的前提、守住和平共處的底線、爭取合作共贏的目標三方面內容，推動中美繼往開來向前行。他說，中美各自的成功是彼此的機會而非挑戰，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮，美方把中國視為最主要戰略競爭對手、最嚴重地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，完全不符合事實，只會導致「自我實現的預言」。

謝鋒稱，既然已經意識到「修昔底德陷阱」極端危險，為什麼還愣要往裡面跳？根基不牢地動山搖，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，必須言行一致恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報。

他說，任何挑戰都擋不住中國前進的步伐，任何圍堵遏制打壓都只會撞上南牆，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權安全發展利益的堅定意志和強大能力。

謝鋒表示，打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家，保護主義保護的是落後，失去的是未來。他提到，麥當勞去年在大陸新增門市最多、星巴克在上海有1,000多家門市等，歡迎更多美企赴華投資興業，也期待中美在氣候變遷、人工智慧等全球性挑戰上加強對話合作。

美國總統大選由共和黨候選人川普勝出後，大陸國家主席習近平隨即致賀電，表示一個穩定、健康、永續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。對此，中共黨媒《人民日報》8日也發表「鐘聲」評論文章表示，習近平的賀電，體現出中國大陸對美政策的穩定性與連續性，強調穩定的中美關係符合兩國共同利益。