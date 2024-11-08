陸突對韓免簽 韓媒：預熱明年韓中首腦會談

大陸外交部1日突然宣布，自8日起，對韓國、挪威、芬蘭、丹麥等9個國家持普通護照旅客試行免簽政策，這是1992年中韓建交以來，韓國首次被列入中國大陸免簽證對象，更是單方面措施，據韓媒《朝鮮日報》，此舉在事前甚至連「韓國駐華大使館也不知道」，分析中方是為應對美國大選之後的情況，並預熱明年的韓中首腦會談。

韓國古都慶州，被選為2025年亞太經濟合作（APEC）峰會舉辦地，預計在該年10月底或11月初舉行，以此為契機，大陸國家主席習近平有望訪韓，並舉行兩國首腦會談。

對此，《朝鮮日報》對於陸方宣布的免簽證措施說，中方藉此釋放了友善訊息，此前，中國大陸正對韓國人實施前往第三國時，在中國大陸停留最長144小時的制度，但這是首次對韓國實施全面免簽證措施。

報導引述外交消息人士表示，「中國擔心美國大選後韓美日團結會進一步加強，韓中外交距離會變得更遠，因此從年初開始與韓國協商免簽證等措施。」

報導稱，尤其是北韓和俄羅斯軍事關係密切，北韓和中國大陸的關係較以前惡化，因此，有必要透過改善與南韓的關係向北韓發出警告訊息。

浙江師範大學特聘研究員沈詩偉表示，隨免簽證政策實施，今年末、明年初的兩國旅行需求將劇增，這是鼓勵韓國在中國大陸展開商務和旅行的措施。

報導還引述韓國駐華大使館方面人士坦言，大陸外交部在沒有事先通知的情況下，公布了這次措施，並指因此雙方會再進一步具體確認內容。

為增進外國人的來往便利，大陸正持續擴大單方面免簽國家範圍，目前已達29個。