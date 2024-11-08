加拿大挺台議案 陸使館批嚴重違反一中

加拿大眾議院近日通過挺台動議案，內容包括繼續支持台灣有意義參與國際組織，稱聯大第2758號決定未確立中共對台主權。對此，中國大陸駐加拿大使館發言人當地時間7日表示，加議會此舉嚴重違反「一個中國原則」，侵犯中國主權、安全和領土完整，是對台海和平穩定的嚴重干擾破壞。

陸駐加使館發言人還說，此舉無視廣大會員國在第2758號決議中所表達的共同意志，是對聯合國憲章宗旨和原則的損害。中方對此堅決反對、絕不接受。

陸使館表示，加議會6日通過所謂動議，公然對台灣問題說三道四，惡意曲解聯合國大會第2758號決議。

陸駐加使館發言人接著重申自《開羅宣言》、《波茨坦公告》以來，直到聯大通過第2758號決議的歷史，表示該決議明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」，提到加拿大也是對此決議投下贊成票的國家之一。

在此之下，陸駐加使館發言人說，在「中國台灣地區」參與國際組織問題上，中方立場是一貫、明確的，即「台灣地區作為中國的一個省」，必須依照「一個中國原則」來處理，還說在符合「一個中國原則」前提下，已經對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。

陸駐加使館發言人最後強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，「一個中國原則」是中加關係的政治基礎和不可逾越的紅線。中方敦促加方立即停止「利用台灣問題干涉中國內政」，把恪守「一個中國原則」的政治承諾落實。