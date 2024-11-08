加拿大眾院通過挺台動議 中國駐加大使館堅決反對
加拿大眾議院全會昨天通過挺台動議案，指聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權。中國駐加拿大大使館表示，此舉是侵犯中國主權，中方對此堅決反對，決不接受。
加拿大眾議院全會6日無異議通過挺台動議案。該案指出，眾議院將繼續支持台灣有意義參與國際組織，聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，也未決定台灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。
據中國駐加拿大大使館官網，中駐加大使館發言人7日表示，加拿大議會通過所謂動議，惡意曲解聯合國大會第2758號決議，此舉嚴重違反一個中國原則，侵犯中國主權、安全和領土完整，是對台海和平穩定的嚴重干擾破壞。
該發言人又表示，加方此舉無視廣大會員國在2758號決議中表達的共同意志，是對聯合國憲章宗旨和原則的損害。中方對此堅決反對，決不接受。
該發言人表示，台灣議題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中加關係的政治基礎和不可逾越的紅線。中方敦促加方立即停止利用台灣議題干涉中國內政，把恪守一個中國原則的政治承諾落到實處。
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