陸新隱形戰機殲-35A亮相珠海 首次場地適應性訓練

共軍中型隱形多用途戰鬥機「殲-35A」，預計將在下周廣東珠海登場的第十五屆中國航展期間亮相，據大陸官媒央視新聞，殲-35A今日已出現在珠海金灣機場上空，並進行了首次場地適應性訓練。

據大陸央視新聞8日發布兩張圖片，可見殲-35A於藍天中飛行，兩側機翼後出現凝結尾跡。

央視新聞配文指，「今天，萬眾期待的中國新型隱形戰機殲-35A出現在珠海金灣機場上空，並進行了首次場地適應性訓練。」

日前，共軍空軍召開記者會介紹慶祝空軍成立75周年以及參加第十五屆中國航展的訊息時，共軍空軍裝備部上校牛文博即透露，下周二（12日）將在廣東珠海登場的第十五屆中國航展期間，共軍中型隱形多用途戰鬥機「殲-35A」將有機會與大家見面。