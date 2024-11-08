快訊

快改道！ 國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵

京華城案新進度！台北市議員應曉薇抗告失敗 確定延押禁見2個月

爆王定宇帶美女跟蔡英文吃便當 葛斯齊再貼「想要妳」擷圖質問：發給哪位姑娘

聽新聞
0:00 / 0:00

陸新隱形戰機殲-35A亮相珠海 首次場地適應性訓練

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
共軍中型隱形多用途戰機「殲-35A」進行首次場地適應性訓練。央視軍事
共軍中型隱形多用途戰機「殲-35A」進行首次場地適應性訓練。央視軍事

共軍中型隱形多用途戰鬥機「殲-35A」，預計將在下周廣東珠海登場的第十五屆中國航展期間亮相，據大陸官媒央視新聞，殲-35A今日已出現在珠海金灣機場上空，並進行了首次場地適應性訓練。

據大陸央視新聞8日發布兩張圖片，可見殲-35A於藍天中飛行，兩側機翼後出現凝結尾跡。

央視新聞配文指，「今天，萬眾期待的中國新型隱形戰機殲-35A出現在珠海金灣機場上空，並進行了首次場地適應性訓練。」

日前，共軍空軍召開記者會介紹慶祝空軍成立75周年以及參加第十五屆中國航展的訊息時，共軍空軍裝備部上校牛文博即透露，下周二（12日）將在廣東珠海登場的第十五屆中國航展期間，共軍中型隱形多用途戰鬥機「殲-35A」將有機會與大家見面。

大陸軍事專家李莉表示，解放軍這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機——殲-20和殲-35A。她說，這將使中國成為繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家。

央視發布殲-35A進行場地適應性訓練的圖片。央視軍事
央視發布殲-35A進行場地適應性訓練的圖片。央視軍事

共軍 央視 空軍

延伸閱讀

全球5款來3款 殲35A、殲20、蘇57隱形戰機 珠海同台秀肌肉

大陸官媒打破數月沉默辣評美國大選：前所未有的大亂鬥

首批海馬斯多管火箭剛抵台 共軍預告將首度展示紅旗-19

殲35A將亮相中國航展 中國已裝配兩款隱身戰機

相關新聞

陸宣布習近平將出席APEC、G20 訪問祕魯、巴西

大陸外交部發言人華春瑩8日宣布，大陸國家主席習近平將出席本月中在祕魯舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖會議，和在巴西舉行...

普亭：俄視中國為盟友 全力支持北京在台灣問題上的主張

據路透社報導，俄羅斯總統普亭週四將中國描述為俄羅斯的盟友，並全力支持北京在台灣問題上的主張，但他同時表示，沒有任何國家需...

陸新隱形戰機殲-35A亮相珠海 首次場地適應性訓練

共軍中型隱形多用途戰鬥機「殲-35A」，預計將在下周廣東珠海登場的第十五屆中國航展期間亮相，據大陸官媒央視新聞，殲-35...

陸海警船再赴釣魚台 稱依法維權巡航

中國海警局官方微博8日發布訊息指，當天，中國海警1303艦艇編隊在「我釣魚島領海內」巡航，並稱這是依法所進行的維權巡航活...

春哥侃陸／川普強勢回歸 北京「三步棋、三張牌」迎變局

美國大選，川普大勝。大陸民間，一夜議論風生，從戰後國際格局瓦解，到川普的情緒價值，都有高論。官方看似穩若泰山，實則早有動員和應對。據智庫人士的說法，川普要做什麼不重要，如何應對「川普風暴」才是關鍵，中南海認定有危有機，要走三步棋要打三張牌。聯合報香港資深特派員李春，從近期中共三場重要會議，觀察出中共決策層的用意、政治動員和政策安排…

火速電賀 習近平：中美合則兩利、鬥則俱傷

美國總統大選結果六日出爐，各國紛紛搶在第一時間祝賀當選人川普，備受關注的大陸國家主席習近平，也在七日致電川普祝賀，習近平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。