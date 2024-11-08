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陸海警船再赴釣魚台 稱依法維權巡航

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸海警8日在釣魚台海域巡航。中新社
大陸海警8日在釣魚台海域巡航。中新社

中國海警局官方微博8日發布訊息指，當天，中國海警1303艦艇編隊在「我釣魚島領海內」巡航，並稱這是依法所進行的維權巡航活動。

據中國海警發布，11月8日，中國海警1303艦艇編隊在「我釣魚島領海內」巡航。這是中國海警依法所進行的維權巡航活動。

釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）一直是我與中、日三方主權爭議之地。

在此之前，上月16日，日本第11管區海上保安總部（那霸）也曾指控，2艘大陸海警局船隻先後駛入釣魚台周邊「日本領海」，為大陸公務船連續兩天駛入釣魚台周邊領海，為今年第39天。

當時，大陸海警隔天反控，是日本「鶴丸」號漁船非法進入大陸「釣魚島領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離

日本 釣魚台 驅離

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