陸海警船再赴釣魚台 稱依法維權巡航

美國大選，川普大勝。大陸民間，一夜議論風生，從戰後國際格局瓦解，到川普的情緒價值，都有高論。官方看似穩若泰山，實則早有動員和應對。據智庫人士的說法，川普要做什麼不重要，如何應對「川普風暴」才是關鍵，中南海認定有危有機，要走三步棋要打三張牌。聯合報香港資深特派員李春，從近期中共三場重要會議，觀察出中共決策層的用意、政治動員和政策安排…

2024-11-08 07:00