陸宣布習近平將出席APEC、G20 訪問祕魯、巴西

大陸外交部發言人華春瑩8日宣布，大陸國家主席習近平將出席本月中在祕魯舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖會議，和在巴西舉行的G20峰會，並對兩國進行國事訪問。期間，是否與美日兩國上演最後的「拜習會」，和首次「習石會」受到關注。

據大陸外交部，華春瑩宣布，應祕魯總統博魯阿爾特邀請，習近平將於11月13日至17日赴祕魯利馬，出席APEC第三十一次領導人非正式會議，並對秘魯進行國事訪問。

華春瑩同時宣布，應巴西總統魯拉邀請，習近平將於11月17日至21日赴里約熱內盧，出席二十國集團（G20）領導人第十九次峰會，並對巴西進行國事訪問。

秘魯外長哈維耶曾表示，美國總統拜登與習近平均將出席11月15日至16日在秘魯首都利馬舉行的APEC領袖會議，是否召開「拜習會」備受關注，同時，也傳出習近平將出席中國大陸參建的秘魯錢凱港（Chancay）深水港項目啟用儀式，但目前中、美兩國均未證實此一訊息。

另，日媒讀賣新聞報導，日本首相石破茂正在協調與習近平舉行會談，選在APEC領袖會議場邊登場，若成真，這將是石破茂上任後首次與習近平會晤。