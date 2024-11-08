普亭：俄視中國為盟友 全力支持北京在台灣問題上的主張

據路透社報導，俄羅斯總統普亭週四將中國描述為俄羅斯的盟友，並全力支持北京在台灣問題上的主張，但他同時表示，沒有任何國家需要擔憂中俄深化合作。

報導稱，兩國尚未宣佈布建立正式的軍事聯盟，但普亭和中國國家主席習近平於2022年簽署了「無上限」的夥伴關係協議，當時距離普亭出兵烏克蘭還不到三周。

普亭前往黑海度假勝地索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部會議並發表演說。報導稱，今年5月，雙方同意深化新時代的「全面夥伴關係和策略合作」。普亭表示：「我們不認為中國正在該地區推行侵略性政策。」他暗示，台灣試圖在亞洲挑起烏克蘭式的危機，以吸引外部支持。

報導指出，中國將民主治理的台灣視為自己的領土，並定期在該島附近進行軍事演習。但普亭說，「台灣周圍發生了很多事情。每個人都正式承認，是的，台灣是中國的一部分。但實際上？實際上，它正在朝著完全不同的方向行事。導致局勢升級，」

他表示，「我們確實支持中國。正因為如此，我們相信中國正在執行完全合理的政策。也因為它是我們的盟友。我們有非常大的貿易額，我們在安全領域進行合作。」

普亭並將俄羅斯和中國的雙邊軍事演習跟美國與日本的雙邊軍事演習進行了比較。他說：「這些（中俄）演習不會威脅任何人。」「“他們的目的是確保我們的安全。」

另據俄羅斯衛星通訊社，普亭在演說時表示，美國的中國商品和技術禁令也正在傷害自己，這將加速通貨膨脹。他說，「應在公平、公開的競爭中證明自己的優勢，如此一來，美國自身的內在發展力量就會甦醒過來。他們是怎麼做的呢？ 禁止一、限制二、約束三，最終是在損害自身的發展。」

普亭指出，在美國市場禁止中國商品或使用中國技術會怎麼樣？通貨膨脹、生產成本上升，這就是結果，就是這些。

他也說，西方國家制裁俄中傷及自身。他說，制裁俄中往往導致施行制裁的一方受損。美國和中國經濟往來規模巨大，美國的做法在損害自身利益。他說，歐洲限制中國商品，但自己也承認俄羅斯擁有最廉價的能源，而中國則提供廉價商品。