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火速電賀 習近平：中美合則兩利、鬥則俱傷

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
重新交手 美國總統大選結果六日出爐，大陸國家主席習近平（右）七日向川普祝賀，強調「中美合則兩利、鬥則俱傷」。圖為二○一九年日本Ｇ20峰會兩人在雙邊會晤握手。（路透）
重新交手 美國總統大選結果六日出爐，大陸國家主席習近平（右）七日向川普祝賀，強調「中美合則兩利、鬥則俱傷」。圖為二○一九年日本Ｇ20峰會兩人在雙邊會晤握手。（路透）

美國總統大選結果六日出爐，各國紛紛搶在第一時間祝賀當選人川普，備受關注的大陸國家主席習近平，也在七日致電川普祝賀，習近平再度強調「中美合則兩利、鬥則俱傷」，呼籲雙方加強對話溝通，「妥善管控分歧，拓展互利合作」。

央視新聞昨天中午揭露習近平致電給川普，祝賀他當選。習近平表示，「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道」。

同日大陸國家副主席韓正也致電祝賀當選美國副總統的范斯。

而川普日前表示習近平不會侵台，因為習知道川本人「很瘋狂」，對此，昨天大陸外交部發言人毛寧表示「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，大陸堅決反對任何形式的美台官方往來，美國政府應當恪守一個中國原則和三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免「嚴重損害」中美關係和台海和平穩定。毛寧也重申「貿易戰不會有贏家，也不利於世界」。

公開資料顯示，此次北京官方發布的賀電速度，是三屆美國大選中最快的一次。二○二○年十一月三日美國大選舉行後，一直到十一月廿五日習近平才致電祝賀拜登。

二○一六年十一月八日大選，隔晚大陸官媒報導習近平向川普祝賀。

美國大選 習近平

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