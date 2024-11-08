陸委會：川普重返白宮 中共仍將對台施壓

美國大選結果已揭曉，前總統川普將重返白宮。針對中國大陸後續可能作為，陸委會研判，陸方仍將與美新政府保持溝通互動、管控分歧，尋求有利於維穩的外部環境；對台方面，仍將延續「促融、促統、反獨、反介入」之基調，並加大對台複合性施壓。

立法院外交及國防委員會昨（7）日邀請外交部部長林佳龍、陸委會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢，陸委會副主委梁文傑出席。

陸委會書面報告指出，近年來中共持續加大「銳實力」對外滲透與軍事擴張，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，對於區域和平穩定與全球民主價值都已造成嚴重挑戰。鑒於遏制威權中國對於民主國家的影響與危害，已是獲得美國民意高度支持的跨黨派共識，「無論美國大選結果為何，美方在政治、軍事、經濟及關鍵科技等領域強化對中圍堵，維持全球領導地位，對中長期競爭政策立場應不致改變」。