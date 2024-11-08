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打貿易戰 北京做好準備

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普重返白宮，有中國官方智庫學者認為，中美貿易戰恐會進一步升級，一旦如此，中國經濟下滑的壓力將會更大。圖／路透社
川普重返白宮，有中國官方智庫學者認為，中美貿易戰恐會進一步升級，一旦如此，中國經濟下滑的壓力將會更大。圖／路透社

美國總統當選人川普重返白宮，預示美中將進入「加強對抗」新時代，但相較於川普2018年對中國大陸發動貿易戰的情景，北京當局這回做好較充分的準備，包括擁有特斯拉執行長馬斯克當說客、對美國產品的需求降低，也能加碼刺激經濟並引導人民幣貶值等。

川普2018年發動貿易戰時，北京身處被動、手忙腳亂，這回北京當局則已做好較充分的準備。中國大陸已採取戰略措施，強化反擊條件，關鍵之一是擴充手上可用工具，包括對重要原物料實施出口管制、對農產品加徵關稅，和一份針對關鍵美企的實體清單。

中國大陸的一張萬能牌是將對川普政府具備重大影響力的馬斯克。馬斯克是川普的主要支持者，也在中國大陸有廣泛的商業利益，可能主張軟化對陸立場。

若美中果真爆發貿易戰，中國大陸也將準備反擊，美國農產品出口可能再次成為箭靶。

北京當局也可能以瞄準對美國戰略技術所需的重要原物料，實施出口管制，例如用於某些半導體設備的銻。中國大陸現在也擁有更正式的外企制裁程序。華盛頓戰略與國際研究中心資深顧問甘思德（Scott Kennedy）表示，中國大陸的可能選項還包括鎖定在中國大陸有大量權益的美企、拋售美債、令人民幣貶值，以及與歐洲和拉美進行更多接觸等。

北京 川普

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