習近平祝賀川普 喊「合則兩利」籲雙方加強對話溝通

美國總統大選結果6日出爐，各國紛紛搶在第一時間祝賀當選人川普，備受關注的大陸國家主席習近平則在7日向川普祝賀，習近平再度強調「中美合則兩利、鬥則俱傷」，呼籲雙方加強對話溝通，「妥善管控分歧，拓展互利合作」。

央視新聞7日中午揭露習近平致電川普，祝賀他當選。習近平指出，歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道。同日大陸國家副主席韓正也致電祝賀當選美國副總統的范斯。

習近平致電賀川普當選概況

大陸外交部6日下午表示「結果正式宣布後，我們將按慣例處理有關事宜」，而6日深夜11點半則在官網突然發文宣布「尊重美國人民的選擇，對川普先生當選總統表示祝賀」。

而川普日前表示習近平不會侵台，因為習知道川本人「很瘋狂」，對此，大陸外交部發言人毛寧7日表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題」，大陸堅決反對任何形式的美台官方往來，美國政府應當恪守一個中國原則和三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免「嚴重損害」中美關係和台海和平穩定。毛寧也重申，「貿易戰不會有贏家，也不利於世界」。

公開資料顯示，此次大陸官方發布的賀電速度，是三屆美國大選中最快的一次，也是連續第三次並未公布大陸總理賀電。2020年11月3日美國大選舉行後，直到11月25日習近平才致電拜登祝賀。而2016年11月8日大選，隔晚大陸官媒就報導習近平向川普祝賀。