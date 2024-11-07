大湄公河次區域峰會 李強：推進基礎設施「硬聯通」

大湄公河次區域經濟合作峰會7日於昆明登場，大陸總理李強表示大陸和湄公河國家是「親如一家的命運共同體」，喊話「完善開放型區域經濟架構」，呼籲深化融通建設，深入推進基礎設施「硬聯通」，加強在政策、法規、標準等領域「軟聯通」，並宣布將頒發「瀾湄簽證」。

據新華社，李強與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南政府首腦和亞洲開發銀行行長出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議，李強表示，當前世界進入新的動盪變革期，大陸和湄公河國家是親如一家的命運共同體，更要緊密團結協作，充分發揮經濟互補優勢，為地區和世界的和平安寧、發展繁榮作出積極貢獻。

就區域合作，李強提出四點建議，呼籲積極推動區域電網規劃建設和升級改造，深化新能源電池、汽車和太陽能產業等合作，同時深入推進公路、鐵路、港口等基礎設施「硬聯通」，加強在政策、法律、監管、規則、標準等領域「軟聯通」，努力提升跨境支付、本幣結算便利，積極打造更多跨境合作示範區，加快區域經濟一體化進程。

李強宣布大陸決定面向湄公河五國頒發「瀾湄簽證」，為符合條件的商務人員審發5年多次赴陸簽證。據指出，這次會議通過「大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議宣言」和「大湄公河次區域經濟合作2030創新發展戰略」等成果文件。

另據越通社消息，11月7日下午第十一屆柬寮緬越四國峰會（CLMV 11）於昆明市舉行，會議一致同意推動硬基礎設施與軟基礎設施互聯互通領域的合作，推動貿易、投資和旅遊便利化，發展人力資源，發展內部能源市場。會議還一致同意加強水源可持續和有效管理合作，提高智慧農業生產和可持續能源轉型。同日下午，成員國包含泰國、寮國、柬埔寨、緬甸與越南的第十屆伊洛瓦底江-湄南河-湄公河經濟合作戰略框架峰會（ACMECS 10）也在昆明市舉行。

公開資料顯示，大湄公河次區域經濟合作機制（Greater Mekong Subregion Economic Cooperation，簡稱GMS），1992年由亞洲開發銀行發起成立，成員包括大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南6國。GMS的宗旨是通過加強各成員間的經濟聯繫、消除貧困，促進次區域的經濟和社會發展，峰會每3年舉行一次，按英文字母順序輪流主辦。大陸上一次舉辦峰會已是19年前在昆明，而大陸方面由總理親自出席實體峰會，則已是10年前。