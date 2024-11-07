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送愛、關懷在台港人 台港策進會以及移民署聯合訪視

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會、移民署、台港策進會到彰化在台港人經營的港式茶餐廳表達關懷。（台港策進會）
陸委會、移民署、台港策進會到彰化在台港人經營的港式茶餐廳表達關懷。（台港策進會）

送愛並關懷在台港人生活，陸委會、台港策進會7日出席內政部移民署「到府服務、宅配愛」聯合訪視活動，與移居彰化經營港式茶餐廳的香港新住民王欣沂女士座談交流。陸委會參事楚恆惠說，政府歡迎每一位有心來台發展的移居者在台落地生根，只要是認同民主、自由、人權、法治的台灣價值，都是「新台灣人」。

台港經濟文化合作策進會（台港策進會）是陸委會為推動台港交流成立的公設財團法人。據台港策進會，7日，陸委會參事楚恆惠偕台港策進會同仁，出席內政部移民署「到府服務、宅配愛」聯合訪視活動。

楚恆惠說，台灣是一個多元融合的社會，就如同王女士製作的港式料理及店內佈置一樣，融入了台灣的人情味及香港築夢精神，不但為美食創造出更為豐富的風味，也讓「融合」成為促進美好生活的動力。

楚恆惠說，政府歡迎每一位有心來台發展的移居者在台落地生根，只要是認同民主、自由、人權、法治的台灣價值，都是「新台灣人」。陸委會及策進會關心在全台各地港澳朋友的生活情況，協助及服務在台港人融入台灣這個大家庭，樂見香港新住民在台灣這塊土地上的努力成果，展現共融與共榮之美，將台灣打造成溫暖與幸福的「好所在」，只要有港澳朋友的地方，就是政府的心停留與關懷的處所。

移居彰化，經營港式茶餐廳的香港新住民王欣沂女士說，開店5年多來，她也結交了許多志同道合的好友，未來希望擴大規模開設結合餐飲、甜點及調酒的餐廳，希望在推廣港式經典餐飲的同時，也能展示港式創意調酒，以創意混搭的方式將香港特色融入台灣市場，打造她心中得以安身立命的理想空間。

楚恆惠表示，陸委會與策進會將持續努力，與各機關與民間團體合作，協助港澳朋友融入台灣社會，年底前還有多項活動將推出，包括「香港文化在台灣」系列講座、「台港澳健行活動」、「關懷港澳人士居留定居座談會」及「港澳生畢業留台評點制」講座，歡迎大家一起參加。

台灣人 新住民 移民署 陸委會 香港

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