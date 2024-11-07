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回應統促黨將遭聲請解散 陸委會：應遵守法律 避免危害民主法制

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑說，不管是什麼樣的政黨，或是協會、組織，都應該遵守法律規範，避免從事危害民主法制的行為。記者陳政錄／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑說，不管是什麼樣的政黨，或是協會、組織，都應該遵守法律規範，避免從事危害民主法制的行為。記者陳政錄／攝影

內政部日前宣布，統促黨有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。陸委會副主委兼發言人梁文傑7日表示，尊重主管機關決定，不管是什麼樣的政黨，或是協會、組織，都應該遵守法律規範，避免從事危害民主法制的行為。

梁文傑7日下午主持陸委會例行記者會，就統促黨將遭聲請解散做出回應。

梁文傑說，主管機關依照相關的法律，申請憲法法庭解散統促黨，這是有一定的法律規定和流程。他表示，我們要呼籲，不管是什麼樣的政黨，或是協會、組織，都應該遵守法律規範，避免從事危害民主法制的行為。

另，就紀錄長片《國有器官》10月於台灣各地舉辦特映會，為正式上映做準備，但遭遇爆炸恐嚇信威脅，有戲院因此取消場次，刑事局表示警方已介入偵辦。

梁文傑說，陸委會對該案也很關心，相信一有進度刑事局會盡快對外說明。對台灣來講，發表的書籍或者是電影內容，都是自由跟公開的，任何的騷擾和恐嚇都是不允許的。

憲政秩序 憲法法庭 梁文傑 法律 統促黨 陸委會

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