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曾喊「對陸徵60%關稅」…若川普對陸加稅 陸委會：提醒台商分散市場

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑7日表示，若美國增加關稅，台商減少赴陸投資的趨勢可能進一步加強，政府會提醒台商，投資要做好分散市場和全球布局的規劃。記者陳政錄／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑7日表示，若美國增加關稅，台商減少赴陸投資的趨勢可能進一步加強，政府會提醒台商，投資要做好分散市場和全球布局的規劃。記者陳政錄／攝影

美國總統大選由共和黨候選人川普勝出，他曾表示要對大陸徵收60%的關稅，預計衝擊美中台三角貿易。陸委會副主委兼發言人梁文傑7日說，目前台商赴陸投資逐年下降，若美國增加關稅，趨勢可能進一步加強，政府會提醒台商投資要做好分散市場和全球布局的規劃。

梁文傑7日下午主持陸委會例行記者會，在此之前，他上午已出席立院外交及國防委員會全體會議，就「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」做報告，認為中共仍將延續「促融、促統、反獨、反介入」之政策基調，對台複合性施壓，美國對台政策則不至於出現太大變化。

就美國若對大陸加徵關稅的影響，梁文傑在記者會上說，會不會真的進行還在觀察，如果成真，因為台商很多都是在大陸投資製造，然後出口美國，會造成台商進一步考慮是否要移出。

梁文傑還說，目前台商對中國大陸的投資確實是逐年下降，2023年，台商赴陸投資佔我對外投資金額的11.4%，較2010年的83.8%已大幅下降，若美國關稅大幅上升，這樣的趨勢可能會進一步加強，政府會密切關注，也提醒台商投資要做好分散市場和全球布局的規劃。

至於大陸對台的「灰色地帶」威脅是否加劇，梁文傑說，灰色侵擾已有「很長一段時間」，我方有充分的因應。他補充，這次美國大選勝負比較明顯，不像2020年長時間結果未定，所以「我們判斷局勢是相對比較穩定。」

其中，就陸委會認為大陸對台複合性施壓，包括軍事、外交、經貿等領域，大陸商務部日前也已表示，將依對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，若陸方出招，我方有何因應作為？

梁文傑說，所謂大陸商務部對台採取的措施，跟美國大選結果沒有什麼關聯，「把經貿當成政治武器，是中共不斷在應用的過程」，該做好的相關方案我們都會做。

中共 台商 大陸商務部 梁文傑 美國大選 陸委會

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