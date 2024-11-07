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名單有桌球名將馬龍！馬辦邀陸師生月底訪台 陸委會揭審查進度：應該來得及

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
前總統馬英九再度邀請大陸學生訪台，奧運桌球「六金」得主馬龍也將同行，成最大亮點。（新華社）
前總統馬英九再度邀請大陸學生訪台，奧運桌球「六金」得主馬龍也將同行，成最大亮點。（新華社）

馬英九基金會日前宣布，邀大陸7所大學共40名師生於本月27日訪台，名單包括桌球名將馬龍，陸委會日前表示將按流程審查。對於審查過程是否順利，陸委會副主委梁文傑7日表示，「如果沒有特別問題的話，那應該都會來得及」。

陸委會7日下午召開例行記者會，梁文傑就馬英九基金會邀請大陸7所大學，共40名師生訪問台灣九天八夜一案的審查進度，做出上述回應。

另就近期兩岸交流情況，梁文傑在今天的記者會也揭露，截至6日，陸客到馬祖共入境541人，金門6,725人，總計7,266人。

本月4日，馬英九基金會宣布上述邀請名單時，梁文傑也曾表示，陸委會剛收到馬英九基金會的來函，按照程序，教育部審核後才會到陸委會，「會照一般流程做審查」。他還說，對所有的申請案件都是一視同仁。

陸委會主委邱垂正日前也表示，陸委會已經收到申請案，將會同主管機關教育部依照現行規定和程序處理。只要符合對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，政府都正向看待，且會提供必要協助。

馬英九基金會執行長蕭旭岑4日宣布，馬前總統已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣九天八夜，其中包含奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩。陸生團將與包括台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等台灣六所大學交流。

對於馬英九基金會再次邀請陸生訪台，陸委會副主委兼發言人梁文傑7日說，「如果沒有特別問題的話，那應該都會來得及」。記者陳政錄／攝影
對於馬英九基金會再次邀請陸生訪台，陸委會副主委兼發言人梁文傑7日說，「如果沒有特別問題的話，那應該都會來得及」。記者陳政錄／攝影

梁文傑 陸委會 陸客 馬英九

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