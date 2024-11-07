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港媒：大陸港澳辦主任夏寶龍 8日南下深圳會晤香港工商界

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港媒報導，大陸港澳辦主任夏寶龍8日將南下深圳與香港特首李家超、香港官員以及工商界人士舉行座談會。圖為夏寶龍今年2月25日赴港考察。（圖／取自大陸國務院港澳事務辦公室）
港媒報導，大陸港澳辦主任夏寶龍8日將南下深圳與香港特首李家超、香港官員以及工商界人士舉行座談會。圖為夏寶龍今年2月25日赴港考察。（圖／取自大陸國務院港澳事務辦公室）

香港立法會秘書處7日宣布，原定8日與特首李家超等官員的午宴將延期舉行。港媒指出，相信延期是與有消息指，北京主管港澳事務的中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍8日將南下，在深圳主持召開香港發展相關的座談會有關，李家超也將率領部分官員與會。

香港星島日報日前引述消息報導，夏寶龍8日將在深圳接見香港商界人士，李家超也將率領部分官員出席，相信以負責財金經濟範疇的官員為主，香港主要商會、地產界代表亦獲邀與會。香港01指出，座談會預留一天時間舉行。

報導指出，香港經濟復甦步伐未足，作為經濟發展主力軍的工商界，多次被叮囑要以實際行動建設香港，將「愛國愛港」情懷轉化為一項又一項具體行動。預料8日座談會將進一步提出「中央」對商界的期許。

夏寶龍已連續兩年赴香港考察。今年2月訪港期間，曾與20多名商界代表在政府總部見面近4小時，本次是相隔半年多再大規模會見香港工商界代表。他當時呼籲企業家用實際行動為香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。

今年九月，夏寶龍會見訪問北京的李家超時，再提出希望香港工商界將愛國愛港熱情，轉化實際行動。夏寶龍亦頻頻在北京會見香港政商界，特別是外資。例如上月會見滙豐集團主席杜嘉祺，讚賞滙豐積極參與大陸和香港經濟建設；亦會見「老牌英資」怡和集團執行主席凱瑟克，鼓勵他們繼續投資香港。

另，有消息指座談會也將討論香港如何進一步推進由治及興、助力「國家」進一步深化改革等。

中共 李家超 深圳 經濟發展 香港

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