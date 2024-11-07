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美大選後 張五岳：兩岸應把「雙城論壇」當成機會之窗

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，在當前北京對美中太平洋「大兩岸」重視，遠高過台海「小兩岸」下，由於其「鬥而不破」原則，未來台海議題雖有風險變數，但仍屬風險可控。記者陳政錄／攝影
江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，在當前北京對美中太平洋「大兩岸」重視，遠高過台海「小兩岸」下，由於其「鬥而不破」原則，未來台海議題雖有風險變數，但仍屬風險可控。記者陳政錄／攝影

就美國總統大選後，對兩岸關係的可能影響，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳7日表示，在當前北京對美中太平洋「大兩岸」重視，遠高過台海「小兩岸」下，由於其「鬥而不破」原則，未來台海議題雖有變數，但仍屬風險可控。他也提到，接下來中共對台最可能採取軟的一手，是同意在台北舉辦第十五屆雙城論壇，兩岸都應該將之當成創造關係和緩的「機會之窗」。

國策研究院7日舉辦「美國大選結果與新政府對外政策走向」，分「美國大選結果分析」、「新政府對外政策走向」兩場次舉行。

張五岳表示，川普在經貿上高舉「關稅至上論」，在氣候變遷強調「否定虛假論」，在主要盟邦安全議題則強調，「付費保護論」，若明年上台後沒有重大改變，將可能對全球造成重大影響。

不過，就美中台關係，張五岳認為，維持台海目前短暫的和諧，主要來自於四道關卡，一是美中關係管道是否暢通，二是台美關係管道是否暢通，三是北京對台互動交流、促融促統有沒有期待，四是台灣內部朝小野大局面是否改變。

他說，隨2018年以來美中大國博弈，對北京來講兩岸關係就是由美中太平洋「大兩岸」在決定制約著台海「小兩岸」，將對反外部勢力干涉的重視，放在反台獨之前，同時，大陸認為東升西降是可能趨勢，因此，對美的基本戰略是秉持鬥而不破原則，是以台海議題雖在川普上台後的美、中新磨合中增添不確定因素，但仍屬風險可控。

但張五岳也提到，520總統賴清德就職後，中共對台建立起複合型施壓策略，接下來短期主要觀察點有三：一是美大選後，北京是否在台海進一步施壓，希望創造更多籌碼以測試美國，二是一但賴清德前往中南美洲友邦訪問並過境美國，北京方面的反應，三是2025年元旦賴清德的講話，北京仍可能採取文攻、武嚇，希望藉此與川普政府在台海議題上明確底線並避免誤判。

在此之下，張五岳認為，美國大選後，評估中共對台政策暨兩岸關係最有可能採取軟的一手，厥為北京同意在台北舉辦第十五屆雙城論壇，如果今年在11月或12月能順利舉辦，對兩岸關係緩和的分為有所幫助，是以，兩岸當局都應該把今年「雙城論壇」在台北順利舉辦，當成是兩岸關係創造緩和的機會之窗。

國策研究院7日舉辦「美國大選結果與新政府對外政策走向」，分「美國大選結果分析」、「新政府對外政策走向」兩場次舉行，圖為參加第二場次的講者。記者陳政錄／攝影
國策研究院7日舉辦「美國大選結果與新政府對外政策走向」，分「美國大選結果分析」、「新政府對外政策走向」兩場次舉行，圖為參加第二場次的講者。記者陳政錄／攝影

北京 台海 美國大選

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