中共中宣部長：文明衝突論「只會將人類拖進深淵」

大陸官方與希拉官方合作舉辦的首屆「世界古典學大會」，開幕式7日上午在北京登場，中共中宣部長李書磊宣讀大陸國家主席習近平賀信，李書磊則強調，「歷史啟示我們不同文明完全可以求同存異、和諧共處，絕不是水火不容」。他並批評，一些人宣揚的文明衝突論、文明優越論，「只會將人類拖進深淵」。

由大陸社會科學院、教育部、文旅部、希臘文化部、雅典科學院共同主辦的首屆世界古典學大會於7日在北京雁棲湖國際會展中心舉行開幕式，本屆大會主題為「古典文明與現代世界」，據主辦單位統計，共有來自30多個國家，485位專家學者參加大會，其中外方學者186位。

大陸不僅有極多學者參加，中共副部級以上高官出席者也相當多，包含中共政治局委員兼中宣部長李書磊、社會科學院院長高翔、中宣部副部長王綱、文旅部副部長饒權、教育部副部長陳杰、北京大學校長龔旗煌等人。

現場由李書磊宣讀的賀信中，習近平表示，古典文明群星璀璨，不斷滋養和啟迪後世，2000多年前，中國和希臘兩大古文明在亞歐大陸兩端交相輝映，為人類文明演進做出了建設性的貢獻。對於在雅典設立中國古典文明研究院，習近平指出這為中希兩國和世界各國搭建了文明交流互鑑的新平台。他強調，大陸積極致力於推動文明傳承發展，加強與國際人文交流，促進全球文明對話，注重從不同文明中尋求智慧、汲取營養，願同各方一道踐行全球文明倡議，攜手解決人類共同面臨的各種挑戰。

隨後希臘總統卡特琳娜薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）的賀信也被宣讀。希臘文化部部長莉娜門佐尼（Lina Mendoni）並在現場發表致詞。聯合國教科文組織（UNESCO）秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）也發出賀信，並由陳杰宣讀。

而李書磊則在致詞中表示，古典學從各大文明源頭著眼，深入挖掘經典典籍蘊含的哲學思想、人文精神、道德規範，為人們溫故知新，返本開新提供重要動力。歐洲的文藝復興啟蒙運動，正是從古希臘羅馬文明中找到了文明革新的思想資源，為西方現代世界誕生集聚了力量。中國式現代化作為人類文明新形態，正是立基於源遠流長，博大精深的中華文明，在馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化結合中開創和發展，在學習借鑒人類一切優秀文明成果中，不斷豐富。

他強調，「歷史啟示我們不同文明完全可以求同存異、和諧共處，絕不是水火不容」。他批評，一些人宣揚的文明衝突論、文明優越論，「只會將人類拖進深淵」。只有通過交流互鑒，每一種文明才能更深認識自己，才能真正尊重和懂得他者，從而形成更多文明共識，超越文明中心主義。

同時李書磊也指出，無論是中國古典學還是西方古典學，在大陸的發展都要堅持「古為今用、洋為中用」的原則，為進一步破解古今、中西之爭，創造融入古今，匯總中西的文化成果提供學術支撐。

大陸社科院院長高翔則在致詞時強調，去年3月習近平提出「全球文明倡議」，「這是中國為國際社會提供的又一重要公共產品。新形勢下古典學研究應該發揮更加積極的作用，為落實全球文明倡議，破解全球治理實質，開啟人類文明交流空間新篇章作出更大貢獻」。