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陸證實 習近平向「美國當選總統川普」致賀電
美國總統大選共和黨候選人川普拿下過半選舉人票，據央視新聞7日發布訊息指出，大陸國家主席習近平已向「美國當選總統川普」致賀電。
據央視新聞，「習近平向美國當選總統川普致賀電。」
在此之前，對於川普勝出的消息，大陸外交部昨（6日）深夜發文表示，「尊重美國人民的選擇，對川普先生當選總統表示祝賀」。
當時，美媒CNN報導引述消息人士說法指出，大陸國家主席習近平已於美國時間6日致電恭賀美國總統當選人川普勝選，但陸方並未在第一時間證實。
相較2020年11月3日舉行的上屆美國總統大選，習近平是一直到該月25日，才致電拜登（Joe Biden）表達祝賀，習近平對川普的祝賀更為即時。上上屆於2016年11月8日舉行的總統大選，中方也是在隔天就發布習近平向川普致賀電的消息。
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