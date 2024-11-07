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川普當選美國總統 港媒：遏制中國不手軟

中央社／ 香港7日電
商人出身的共和黨總統候選人川普6日第二度當選總統。（路透）
商人出身的共和黨總統候選人川普6日第二度當選總統。（路透）

對於川普再次當選美國總統，香港媒體普遍認為，川普上台後，遏制中國不會手軟，並會從加徵中國進口貨品關稅開始。

星島日報今天刊文指出，中國方面深知，美國遏制中國，是應對中國強勢崛起的必然，是「老大」與「老二」的較量，並非個人因素。

文章表示，美國總統拜登執政4年來，也是全方位遏制中國，而且發動印度、日本、韓國、菲律賓、台灣、澳洲等盟友「玩殘」中國，最典型的是菲律賓，它敢在南海變本加厲，挑釁強鄰，就是因為拜登政府撐腰和慫恿。

文章認為，川普再度執政，對中國大幅加徵關稅勢在必行，遏制中國也不會手軟，中國肯定會飽受壓力。

但文章同時指出，川普的單邊主義和「缺乏民主價值」，可能會令拜登政府建立的「反華統一戰線」鬆動，讓中方歇口氣。

此外，中方已與川普打交道4年，大致摸清其套路，而且中國國家主席習近平與他有直接的溝通。

文章又表示，值得注意的是，中方當年把時任國務卿蓬佩奧罵得狗血淋頭，但幾乎沒有點名批判川普，保留餘地。

與此同時，川普對「中國模式」也十分推崇，對習近平相當讚賞，多次呼為「好朋友」，這次大選也頻頻講述他與習近平的「友誼」，讚習是「出色的人」。

香港經濟日報也發表社評表示，美國對中國進一步加徵關稅，當下如箭在弦；投行高盛日前估計，川普當選後將對中國製進口貨加稅20%，將令中國國內生產總值下降0.7個百分點，衝擊資本投資和出口。

但社評指出，從電動車行業應對關稅挑戰可見，中資企業仍有力靈活調整出口結構，積極開拓新市場，減少損失。另有分析表示，因應川普重新入主白宮，北京本週公布的財政政策刺激規模勢將更高。

明報則在社評中表示，川普再度入主白宮，共和黨也可望奪下國會控制權，這意味著川普可以「全面執政」，全力推動其「美國優先」及單邊主義政策，大國博弈紛爭加劇，國際政經環境只怕更動盪。

川普 拜登 美國

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